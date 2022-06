Si deseas tener una app que sirva para gestionar todas tus suscripciones a servicios de vídeo en streaming, Google TV es la indicada para ti. La compañía ha lanzado su aplicación para iOS, finalmente, y te permite crear una lista universal de las series y películas que has visto, sin importar la plataforma de transmisión a la que estés suscrito.

Para descargarla ya puedes ir al App Store y encontrarla bajo el nombre de Google TV. En caso de que ya tengas la ahora extinta app de Google Play Movies & TV, solo tienes que actualizarla para hacerte con esta nueva aplicación.

Si, por otro lado, tienes un dispositivo con Android, la app de Google TV también está disponible desde el año 2020; no obstante, la compañía acaba de actualizarla con una interfaz totalmente renovada.

Cómo funciona la nueva app en iOS y Android

Con Google TV, puedes enlazar casi todos los servicios de transmisión de vídeo para tener todo bajo un mismo paraguas. De esta forma puedes acceder rápida y cómodamente a cualquier serie o película que desees ver, sin necesidad de buscar individualmente en cada plataforma.

Además, con Google TV también podrás crear tus propias listas de contenidos favoritos; e incluso calificarlos para que pueda ofrecerte mejores recomendaciones en un futuro. Pero esto no es todo, si tienes un televisor inteligente con Android TV, puedes transformar tu móvil iOS o Android en un mando a distancia con esta nueva app.

Por supuesto, ten en cuenta que no todos los servicios de streaming son enteramente compatibles con la aplicación. Lamentablemente, Netflix entra en esta lista, y es que aunque podrás ver los resultados de la plataforma desde Google TV, no podrás agregar a tu lista el contenido original del servicio. Esto significa que la app de Google no podrá ofrecerte recomendaciones de visualización. Por otro lado, según tu región, también podrás agregar canales de televisión por suscripción a tu app de Google TV.

Si has comprado o rentado series y películas desde los servicios de Google, esta app también te permitirá mantenerlos bajo control. Para acceder a este contenido, solo tienes que ir a la pestaña Tus cosas en la app de Google TV.

Servicios compatibles con Google TV