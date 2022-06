Mad Max: Furia en el camino sacudió la industria en el 2015. George Miller presentó la cuarta entrega de una de las sagas de películas más prestigiosas en la historia del cine. El film sorprendió por su desarrollo, la puesta en escena, y una serie de personajes poderosos. Dentro de los últimos, uno de los que más destacó (si no el que más), fue Furiosa, interpretada por Charlize Theron.

Junto con Tom Hardy, quien interpreta a Max Rockatansky en Mad Max: Furia en el camino, Charlize Theron llenó la pantalla del cine con su actuación. Hasta tal punto que el grueso del relato se enfoca en ella, en su deseo por llegar a un lugar verde, por liberarse de la influencia de Inmortal Joe, encarnado por Hugh Keays-Byrne. La película ofreció algunas referencias sobre su pasado, ese que abordará Furiosa, la precuela que está en desarrollo.

Hace poco, a través de su perfil en Instagram, uno de los protagonistas de Furiosa dio pistas sobre la filmación, que se encuentra en proceso. Fue Chris Hemsworth, quien compartió una imagen con el mensaje: “A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA” (Comienza un nuevo viaje en la saga Mad Max #Furiosa). Junto con esto se filtraron unas imágenes con parte de la escenografía desarrollada para la grabación. En este marco, ¿qué se sabe hasta ahora?

La trama de Furiosa

Aún no está revelada de manera oficial. Sin embargo, se han hecho referencias a que la película explorará la historia de origen de Furiosa, el personaje presentado dentro de la saga de películas a través de Charlize Theron. Eso puede implicar la construcción o referencias al mundo verde que se menciona en Mad Max: Fury Road. Conviene recordar que, en el contexto de la película, los recursos naturales son el principal valor del relato junto con el mensaje en clave feminista, con la belleza y la vida como eje narrativo.Por tanto, Furiosa tendrá relación con esa historia y, probablemente, se explique cómo perdió parte de su brazo.

Fecha de estreno

La película estaba pensada para el año 2023. Sin embargo, pandemia por la COVID-19 mediante, se fue reprogramando. Se estima que su fecha de lanzamiento será el 7 de mayo de 2024.

El elenco de Furiosa

Con las primeras noticias sobre la serie se fueron asociando algunos nombres. Varios de ellos ya son una certeza dentro de Furiosa, la precuela de Mad Max: Furia en el camino. Ellos son:

Intérprete Papel Película Anya Taylor-Joy Furiosa Debuta dentro de la franquicia Mad Max. Chris Hemsworth Será el villano de la película. El nombre está por definirse. Debuta dentro de la franquicia Mad Max. Tom Burke Su rol aún no es conocido. Debuta dentro de la franquicia Mad Max. Nathan Jones Rictus Erectus Este personaje apareció en Mad Max: Furia en el camino. Es el hijo menor de Inmmotan Joe.

El equipo de producción está encabezado por George Miller, quien dirige la película y también forma equipo de guion, junto con Nico Lathouris. A ellos se suman otros nombres que fueron clave durante el rodaje de Mad Max: Furia en el camino. Estará John Seale, en la dirección de fotografía; la editora será Margaret Sixel mientras que diseñador de producción es Colin Gibson.

El villano de Furiosa

Será interpretado por Chris Hemsworth. Pero aún no está definido ni su nombre ni su historia dentro de la trama. Rictus Erectus, interpretado por Nathan Jones, también podría estar dentro de este lado del relato.

Expectativas sobre la película

Si nada cambia, Furiosa se estrenará nueve años después de la presentación del personaje en Mad Max: Fury Road. Esa última película es uno de los acontecimientos más importantes dentro de la historia del cine contemporáneo, quizá el mejor film de acción de la historia. A ese aspecto se suma que toda la saga de películas elaborada por George Miller es vista como una de las mejores franquicias del séptimo arte.

Entonces, Furiosa se presentará con toda esa mitología construida. Una que no solo se trata en cuanto a historia, narrativa; también involucra el valor simbólico del cine de George Miller, la rigurosidad actoral y la propuesta estética. No se espera que sea una producción del mismo calibre que Mad Max: Fury Road, sino un film distinto.

¿Qué películas deberías

ver antes de Furiosa?

La franquicia Mad Max. No solo por tener referencias contextuales, sino porque es una oportunidad de adentrarse a una forma de hacer cine. Esto implica tanto el aspecto simbólico como todo lo relacionado con la realización y el producto final que se disfruta en la gran pantalla. A continuación, la lista de películas:

Mad Max

Se estrenó en 1979. Fue la primera película en la que apareció el personaje de Max Rockatansky, interpretado en ese momento por Mel Gibson, un policía encargado de la vigilancia de una autopista y quien, luego de una tragedia familiar, decide tomar parte en el mundo conflictivo en el que estaba.

Mad Max: el guerrero de la carretera

Se presentó en 1981. Comenzó la radicalización del personaje, luego de los sucesos expuestos en la primera película. Un mundo cada vez más salvaje en el que el sentido común comenzó a valer tanto como los recursos naturales en la actualidad.

Mad Max: más allá de la cúpula del trueno

Su estreno se produjo en 1985. El mundo postapocalíptico presentado en las anteriores películas, luego de una explosicón nuclear, alcanza un esplendor. Toda esta trilogía fue protagonizada por Mel Gibson.

Mad Max: Furia en la carretera

La primera de las películas que no contó con Mel Gibson. Su rol fue ocupado por Tom Hardy. Aunque Max Rockatansky sigue siendo parte esencial del relato, la fuerza con la que emergió Furiosa alteró ese balance. Un personaje femenino robusto dentro de un mundo de hombres en el que logra imponerse. Junto con el agregado de la realización: es una experiencia visual poderosa.