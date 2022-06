Los navegadores son la aplicación a la que dedicamos más tiempo en smartphones, tabletas y ordenadores. Desde el navegador accedemos a internet y a infinidad de servicios y actividades como descargas, juegos, vídeo, música, etc. Y no es de extrañar, que sus responsables pongan empeño en dotar los navegadores de protecciones para tu seguridad y privacidad. En esta ocasión, vamos a centrarnos en la privacidad de Google Chrome. Por un lado, podemos cambiar su configuración. Pero también hay extensiones para Chrome enfocadas en la privacidad.

Y es que, nos guste o no, en la internet actual podemos toparnos con toda clase de elementos que no siempre cumplen con las buenas prácticas. Scripts, trackers, supercookies, publicidad invasiva o fraudulenta, phishing, malware… La lista es extensa. Si no vigilas a qué páginas accedes, puedes encontrarte con una fauna y flora digital que te darán más de un quebradero de cabeza. También existe la posibilidad de compartir los datos de tu ordenador con quien no debieras. Y, por último, esos elementos ralentizan la navegación ya que cargan archivos adicionales sin ton ni son.

Pero todo tiene remedio. Google Chrome destaca por disponer de una ingente selección de extensiones. Las extensiones para Chrome que verás a continuación pueden combinarse, o instalar solo algunas de ellas y usarlas para salvaguardar tu privacidad online en Google Chrome y ayudarte a no entrar en páginas que no deberías. O en su defecto, evitar cargar archivos de dudosa procedencia.

Privacy Badger

Disponible para Chrome, Firefox, Edge y Opera, Privacy Badger bloquea elementos de terceros que se cargan junto a la página que quieres visitar. Para empezar, publicidad, pero también elementos intrusivos como trackers. Y aunque no es la única herramienta de este tipo, sí destaca por hacer su trabajo sin tu intervención, de manera automática.

Para bloquear publicidad invasiva y trackers emplea inteligencia artificial. Además, se centra en bloquear los trackers directamente en vez de bloquear publicidad de manera indiscriminada. Es decir, que admite publicidad honesta pero impide cargar anuncios invasivos o que quieren obtener más datos de los deseables.

Otro aliciente de Privacy Badger es que cuenta con el apoyo de la EFF (Electronic Frontier Foundation). En la práctica, permite ver qué elementos han sido bloqueados, elegir el nivel de bloqueo a mano y/o desactivar el bloqueo en ciertas páginas.

Disponible para Chrome, Edge y Firefox, Click&Clean es una herramienta de privacidad para Google Chrome centrada en aquello que dejamos en el navegador cuando hemos estado en internet. O dicho de otra manera, sirve para borrar historiales, cachés y otros rastros que dejamos en el propio ordenador.

Si compartes navegador y no quieres que los demás sepan qué has estado haciendo, con esta extensión para Chrome puedes resolver al instante. Además, ofrece varios niveles de limpieza para eliminar determinados archivos y/o información. Y puedes definir la franja de tiempo en la que hacer ese borrado. Por ejemplo, de determinadas horas, días o de la semana pasada.

¿Qué borra Click&Clean? Historial de navegación, historial de descargas, caché, cookies, contraseñas guardadas, archivos locales, bases de datos, datos de plugins, etc. En definitiva, una alternativa al Modo incógnito que ofrece una protección mayor de tu privacidad en Chrome.

Malwarebytes Browser Guard

Decíamos que el navegador es la puerta de entrada de todo tipo de peligros, como por ejemplo el malware. De ahí que surjan extensiones para Chrome como Malwarebytes Browser Guard, de la popular firma de seguridad. Disponible para Chrome, Firefox y Edge, además de filtrar publicidad invasiva, bloquea trackers y otros contenidos susceptibles de ser peligrosos o inadecuados.

Otros alicientes de Malwarebytes Browser Guard es que también pone el ojo en posibles engaños, fraudes o scams. Esto no hace que debas bajar la guardia, pero cuatro ojos ven mejor que dos. Y, por último, al bloquear determinado contenido, las páginas se cargarán más rápido. Vamos, que cubre varios frentes para proteger tu privacidad en Chrome, entre otras cosas.

Por lo demás, si pulsamos en su icono, integrado en Chrome, veremos los contenidos bloqueados y podremos desactivar o reactivar qué tipo de protecciones queremos tener o no: publicidad/trackers, malware, scams y PUPs (Potentially Unwanted Programs).

Ghostery

Junto a Privacy Badger, Ghostery es una de las herramientas más completas en el bloqueo de trackers y publicidad invasiva. En sus propias palabras, “navega por la web más seguro, más rápido y con menos anuncios molestos”. Todo ello gracias a su completa bases de datos.

Disponible como extensión para Chrome y para otros navegadores, una vez activado no tenemos que preocuparnos por nada. Pero al mismo tiempo podemos configurarlo al detalle. Por lo demás, muestra información muy detallada de qué bloquea y por qué.

Aunque los enlaces acortados son muy prácticos, en ocasiones sirven para ocultar direcciones fraudulentas. De ahí la idoneidad de Unshorten.link, un servicio online que también se puede integrar en el navegador empleando su extensión para Chrome. Su función es simple. Te dice qué hay detrás de un enlace acortado.

Así evitarás acceder a páginas fraudulentas, descargar malware o ransomware o caer en trampas como trackers u otros elementos que pretenden socavar tu privacidad en Chrome. Tan simple como pasar el enlace por Unshorten.link y obtener el resultado, a favor o en contra. Incluso tiene un historial para recordar enlaces anteriores.

NoScript

Para terminar, una de las extensiones más longevas en la lucha por proteger nuestra privacidad en Google Chrome y en otros navegadores mientras navegamos por internet. La labor de NoScript es la de bloquear scripts de JavaScript y otros contenidos potencialmente dañinos o poco recomendables. Para ello emplea una lista blanca y una lista negra que le indica qué elementos del código de una página debe bloquear. Es decir, código malicioso.

NoScript está disponible para Chrome, Firefox, Edge, Brave y otros navegadores. Y entre sus usuarios más reconocidos están Edward Snowden. Todo un aliciente para proteger tu privacidad en Chrome con esta herramienta gratuita y de código libre.