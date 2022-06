SpaceX habría ha despedido a varios empleados involucrados en la redacción y difusión de una carta abierta dirigida a su CEO, Elon Musk, en la que aseguraban que el magnate estaba dañando la reputación de la compañía al publicar contenido ofensivo a través de su perfil de Twitter, según han revelado tres trabajadores a The New York Times.

La carta describe el mal comportamiento de Elon Musk a la hora de compartir contenido relacionado con la compañía en redes sociales. "Cada Tweet que Elon envía es una declaración pública de facto de la empresa. Es fundamental dejar claro a nuestros equipos y a nuestra reserva de talentos potenciales que sus mensajes no reflejan nuestro trabajo, nuestra misión o nuestros valores", se podía leer en uno de los fragmentos del escrito obtenido por The Verge.

El escrito comenzó a compartirse a través de un chat con empleados el pasado miércoles. El el objetivo de la difusión, al parecer, era solicitar firmas públicas o privadas para hacerla llegar a Gwynne Shotwell, quien es presidenta y directora de operaciones de SpaceX. Pero las declaraciones sobre Elon Musk, según Shotwell, no gustaron a muchos empleados.

La carta hizo que los empleados "se sintieran incómodos, intimidados y acosados", según la presidenta de SpaceX

En un correo electrónico interno enviado por Shotwell presuntamente después de despedir a los empleados involucrados, y visto por The New York Times, la presidenta de la compañía menciona que "la carta, las solicitudes y el proceso general hicieron que los empleados se sintieran incómodos, intimidados y acosados, y/o enojados". Principalmente, "porque la carta los presionaba para que firmaran algo que no reflejaba sus puntos de vista". "Tenemos demasiado trabajo crítico que realizar y no necesitamos este tipo de activismo de gran alcance", continuaba la presidenta de operaciones en el email compartido con sus trabajadores.

Shotwell parece hacer mención específica al despido de aquellos empleados involucrados en la redacción y difusión de la carta. No obstante, un fragmento del mensaje sugiere que los trabajadores ya no forman parte del equipo de SpaceX. "Hacer blanco a miles de personas en toda la empresa con repetidos correos electrónicos no solicitados y pedirles que firmen cartas y completen encuestas no patrocinadas durante la jornada laboral no es aceptable", escribió. Por el momento, se desconoce el número de empleados que han sido despedidos por este acontecimiento.

La carta tenía como objetivo frenar el mal comportamiento de Elon Musk

La nota compartida por los trabajadores parece hacer una sutil mención a uno de los acontecimientos que más ha dañado a SpaceX durante los últimos meses. Se trata de la noticia sobre los presuntos abusos sexuales realizados a una azafata de la compañía por parte de Elon Musk, y en la que se destaca que la empresa habría pagado a la víctima para silenciarla. También a otros malos comportamientos del magnate "durante las últimas semanas". El objetivo de la carta, sin embargo, no era otro que hacer frenar al multimillonario para evitar que dañe la reputación de SpaceX.

En la nota, de hecho, los empleados pedían que SpaceX realizara tres "elementos de acción" para combatir este problema. Entre ellos, "abordar públicamente y condenar el comportamiento dañino de Twitter de Elon" o hacer cumplir "de manera consciente" su política de "nada de gilipollas" y "tolerancia cero". También "hacer que todos los líderes sean igualmente responsables".

Teniendo en cuenta el despido de los empleados y el mensaje de Gwynne Shotwell, la compañía no realizará ningún movimiento para frenar la polémica actitud de su CEO y fundador. Shotwell finalizó su email con el siguiente mensaje. "Por favor, mantente enfocado en la misión SpaceX y utilice su tiempo para hacer su mejor trabajo. Así es como llegaremos a Marte".