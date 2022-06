Puede que no estés familiarizado con el concepto de modelo generativo, pero habrás visto sus obras en internet. Conocido como GAN o Generative Adversarial Network, es un campo de la inteligencia artificial que permite generar, a partir de algoritmos, imágenes artísticas, realistas o de cualquier tipo. Imágenes que no existen. Y los modelos más conocidos son DALL-E, que ya va por su segunda versión, Image de Google y VQGAN.

Muchos han probado ya las virtudes de DALL-E, un programa de inteligencia artificial que a partir de unas pocas palabras te genera imágenes sacadas de la mente de un artista que, en realidad, no existe. Todo es producto de un algoritmo que crea arte de la nada. Y, por si fuera poco, cuesta saber si esa imagen ha sido generada por una máquina o por un artista humano.

Sahar Mor, product manager en Stripe y entusiasta por la inteligencia artificial, ha creado un juego que consiste en averiguar si una imagen ha sido creada por una máquina o por un humano. El juego se titula This Image Does Not Exist, es gratuito y puedes jugarlo desde el navegador web en esta dirección. El propio Sahar dice que la puntuación media es de 18. ¿Eres capaz de diferenciar el arte humano del arte generado por un algoritmo como DALL-E?

Robot como DALL-E o artista humano, esa es la cuestión

Los modelos generativos como DALL-E, su sucesor DALL-E 2 o VQGAN, que son los elegidos por Sahar Mor en su juego online, crean imágenes a partir de la nada. De DALL-E supimos en 2021. En la actualidad, a través de distintas aplicaciones online podemos generar nuestras propias imágenes empleando esa tecnología. Sólo tienes que introducir unas pocas palabras y verás el resultado al instante. Y Google también tiene su propio modelo generativo, Imagen.

Con This Image Does Not Exist puedes poner a prueba tu buen ojo artístico y tratar de diferenciar el arte humano del arte de una máquina. Humano o DALL-E. O mejor dicho, de un algoritmo que crea imágenes de la nada. Artísticas, surrealistas, fotorrealistas, inquietantes y todos los adjetivos que se te ocurran a todo un fenómeno que nos evoca a la ciencia ficción.

Jugar es fácil. Tienes una serie de 30 imágenes. Debajo de la imagen tienes dos iconos. Robot o humano. ¿Cuántos serás capaz de adivinar? Tómate tu tiempo, ya que no hay cronómotro alguno. Tú contra imágenes artísticas desconocidas. Una vez respondas, verás al autor, que puede ser DALL-E o un artista humano. Como dice su responsable, la puntuación media entre quienes han jugado está cerca de los 18. La suerte está echada.

Y si prefieres jugar directamente con los modelos generativos, puedes pedir una invitación para probar DALL-E 2 o conformarte con alguna de las aplicaciones online que utilizan su algoritmo. También puedes probar suerte con VQGAN si cuentas con los conocimientos necesarios. Y entre las propuestas más populares, destaca esta de Boris Dayma, basada en DALL-E. Si bien su popularidad hace que en ocasiones esté demasiado ocupada y tarde más segundos de la cuenta.