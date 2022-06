En el marco de la WWDC 2022, Apple ha dado a conocer Apple Pay Later, una nueva característica incluida en Apple Pay. La misma permite diferir el pago de una compra hasta en cuatro cuotas, sin intereses. Sin lugar a dudas se trata de una función muy importante, ya que no requiere de ningún tipo de implementación por parte de los comercios o de las entidades financieras involucradas.

Sí, podríamos decir que Apple ahora es un banco. Esto les dará más flexibilidad a los usuarios, quienes podrán elegir hasta en cuántos pagos desean diferir sus montos. La plataforma permitirá elegir un cronograma de pagos de hasta seis semanas, pudiendo gestionar las notificaciones a través de Wallet.

Según explicaron en la presentación, Apple Pay Later estará disponible en todos los comercios que acepten Apple Pay. Pero no te emociones demasiado, ya que se podrá utilizar solamente en Estados Unidos.

Apple Pay Later, una nueva opción para financiar compras en cuotas

Según explicó Apple durante la keynote de la WWDC 2022, al finalizar una compra los usuarios podrán elegir entre realizar un único pago o diferirlo en cuotas. Como mencionamos anteriormente, podrán dividir el monto total hasta en cuatro pagos idénticos y en un cronograma de hasta seis semanas.

Dicha selección de pagos se integrará automáticamente con la aplicación de Wallet. Esto significa que los usuarios verán las notificaciones de los pagos futuros, pudiendo estar al tanto de cuándo tendrán que afrontar un nuevo desembolso.

Lamentablemente, la disponibilidad de Apple Pay Later estará limitada a Estados Unidos. Desde la firma californiana mencionaron que esta opción de financiamiento estará disponible en todas las tiendas que utilicen Apple Pay como medio de pago. Como parte de la "letra chica", vale decir que la financiación de pagos se menciona como disponible "a través de la red de MasterCard".

Además, se menciona que Apple Pay Later será accesible para "solicitantes calificados", lo que da a entender que los clientes que deseen aprovechar esta opción estarán sujetos a aprobación. De hecho, en las capturas de pantalla vistas durante la presentación se puede ver un disclaimer en la parte inferior de la pantalla de Wallet en iOS 16; el mismo dice lo siguiente:

Los préstamos están sujetos a verificaciones de elegibilidad y aprobaciones. Es posible que los préstamos no estén disponibles en todos los estados.

Habiendo establecido ya que Apple Pay Later estará disponible solo en Estados Unidos, al menos por ahora, no deja de ser una opción para remarcar. De momento se desconoce si la función podría llegar próximamente a otros países donde la plataforma de pagos de la manzana se encuentre en funcionamiento; no olvidemos que, por ejemplo, hace pocos meses hizo su debut en Argentina y Perú, como parte de la ampliación de su presencia en Latinoamérica.

Por otra parte, Wallet en iOS 16 incorporará la opción de rastrear envíos. De esta forma, al realizar una compra a través de Apple Pay se podrán recibir los recibos y la información detallada del shipping, para seguir los pasos de los paquetes hasta su entrega.

