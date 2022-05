Gratis al 100%. Sin límites horarios. Sin restricciones. Esta es la carta de presentación de una navaja suiza digital, un compendio de utilidades online que te servirán para trabajar con todo tipo de archivos. Desde documentos PDF a videos, fotos y archivos en general. Todo en forma de pequeñas herramientas a las que solo tienes que subir el fichero en cuestión. Editar PDF, comprimir video, convertir archivos… ¿Su nombre? TinyWow.

Te habrá ocurrido en más de una ocasión. Necesitas hacer algo con un vídeo, una imagen o un PDF. Algo específico para lo que no necesitas un programa de la complejidad de Photoshop, Premiere o Acrobat, los tres de Adobe. Y aunque ofrecen soluciones profesionales y son muy completos en lo que hacen, son demasiado para algo tan simple, en principio, como añadir una marca de agua, comprimir un vídeo o fusionar varios PDF.

TinyWow no es la primera de este estilo. Hace tiempo que disfrutamos de maravillas como iLovePDF y similares. Pero eso no le quita mérito. A cambio de nada, obtenemos pequeñas herramientas online para resolver cualquier tarea. Una suerte de kit de emergencia online para cuando no encuentres el programa adecuado para hacer algo con PDF, vídeo, fotos y archivos en general.

Busca lo que necesitas y hazlo

Así de simple. Entramos en TinyWow y nos topamos con un buscador. Escribe lo que quieres hacer y aparecerán sugerencias de las utilidades online que ofrece esta página. Aunque está en inglés, te será fácil de manejar. Busca por PDF, video, image o file. O también puedes desplegar los menús de arriba y ver al completo las herramientas disponibles. O desplazarte hacia abajo y ver esas mismas herramientas. Vamos, que no tiene pérdida.

En PDF puedes editar PDF, crear PDF a partir de otro documento, convertir a PDF un Word, JPG, PNG, GIF, ePub, una página web a partir de un enlace, un PowerPoint, un MOBI o un AZW3. También puedes hacer el camino inverso, es decir, pasar un PDF a uno de esos formatos. Pero hay más: cortar un PDF en varios, fusionar varios PDF en uno, añadir una firma electrónica eSign al PDF, comprimir un PDF pesado, proteger un PDF mediante contraseña, girar las páginas de un PDF, extraer texto o imágenes del PDF, eliminar páginas específicas, etc. Vamos, todo lo que necesites hacer con PDF ahí lo tienes.

En fotografía e imágenes, puedes cortar los bordes, comprimir imágenes, convertir entre formatos (HEIC, JPG, PNG, PDF, EPS, SVG), añadir bordes, pixelar, añadir texto, quitar el color, difuminar un fragmento… También podrás eliminar el fondo de una imagen o crear una imagen de perfil ayudado de plantillas. En vídeo es posible cortar fragmentos, eliminar el sonido, descargar vídeos de Facebook (olvídate de YouTube, no funciona), convertir vídeo a WebP o GIF, extraer el audio de un vídeo, comprimir video, etc. En el apartado de archivos tendrás ocasión de convertir archivos XML, JSON, CSV o Excel entre sí.

Y en Other encontrarás curiosidades varias como un generador de códigos QR o un generador de texto aleatorio para diseño. También podrás guardar páginas web en formato PDF, PNG y JPG a partir de su enlace. Muy práctico como alternativa a la captura de pantalla de toda la vida.

Fácil, rápido y gratis

Cada herramienta o utilidad es diferente, pero por lo general comparten la posibilidad de subir un archivo de tu PC, Mac o dispositivo móvil o, en su lugar, usar un archivo de tu espacio de Google Drive. El archivo se sube al servidor de TinyWow, que ejecutará la tarea y te servirá el resultado para que lo descargues. Y por si te preocupa tu privacidad, los archivos se borran de su servidor al cabo de 15 minutos.

Debajo de cada una de las utilidades online, una vez accedemos a ellas, verás explicado en qué consiste. Básicamente tres pasos. Subir archivo, procesarlo y descargar el resultado. A medida que subas archivos podrás consultarlos y ver el tiempo que queda para que sean borrados del servidor. O puedes hacerlo tú a mano.

Respecto a las limitaciones de TinyWow, es difícil hablar de ello porque en ningún momento se nos impide subir un archivo por su tamaño. Es cuestión de ir probando hasta dar con el límite, en especial si necesitas, por ejemplo, comprimir video. Eso sí, en ocasiones te toparás con un mensaje de error indicando que no ha podido procesar ese archivo. Pero no te dice si es por el tamaño o porque la herramienta no ha logrado su propósito.

En cuanto a la calidad de las utilidades online, depende de cada una. Las hay más logradas que otras, claro está. Las conversiones suelen ser acertadas, pero cuando se trata de aplicar efectos o correcciones a las imágenes, a veces da error. En el apartado de PDF, todo va como la seda, y es que editar PDF hoy en día se ha convertido en una tarea sencilla gracias a su integración en smartphones y en cualquier aplicación online que se precie como la propia TinyWow.

Resumiendo. TinyWow es lo que es. Una recopilación de utilidades online para salir de más de un apuro en tu día a día, como crear, comprimir o editar PDF. Tal vez incluso acudas a esta página varias veces al día. Pero conviene recordar su propósito. Y si vas a necesitar cubrir tareas más complejas, para eso deberías acudir a propuestas más especializadas como Canvas o Photoshop, si hablamos de diseño gráfico, o a editores de vídeo como Premiere, OpenShot o Clipchamp, si tratamos con vídeo. Incluso en tareas como comprimir video acudiría a una herramienta de escritorio como HandBrake en vez de una online. Pero por probar que no quede.