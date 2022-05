Electronic Arts y Respawn Entertainment anunciaron oficialmente Star Wars Jedi: Survivor, la secuela de Jedi: Fallen Order que puso de nuevo en el radar a los juegos de la franquicia. El primer teaser cinemático debutó en la Star Wars Celebration 2022 y muestra a un Cal Kestis enfrentando diversos peligros, incluyendo al Gran Inquisidor.

La secuela será dirigida por Stig Asmussen, responsable de Jedi: Fallen Order, y se desarrolla cinco años después de los eventos ocurridos en el juego original. El teaser no ofrece mucha información de la historia, fuera de un Cal Kestis que continúa escapando del Imperio mientras el Gran Inquisidor cuestiona sus intenciones.

Hay varios detalles importantes a destacar en el teaser de Star Wars Jedi: Survivor. El primero es que el lightsaber de Cal Kestis está en poder del Gran Inquisidor, probablemente después de perderlo en batalla. Una escena muestra a un misterioso personaje flotando dentro de un contenedor, probablemente un Jedi que sobrevivió a la purga del Imperio.

Star Wars Jedi: Survivor verá el regreso del adorado BD-1, quien acompaña a Kestis en su peligrosa misión. No hay confirmación sobre otros personajes de Jedi: Fallen Order. Si hacemos memoria, Cal Kestis escapa con vida de un enfrentamiento con Darth Vader y se reúne con sus aliados, Greez, Cere y Merrin.

El primer juego concluye con una escena donde Kestis obtiene del Holocron una lista de niños que podrían convertirse en Jedi. El protagonista confía en que su destino debería ser decidido por la Fuerza y destruye el artefacto para que no caiga en manos del Imperio.

Star Wars Jedi: Survivor llegará en 2023 a PS5, Xbox Series y PC

Star Wars Jedi: Survivor será desarrollado por Respawn Entertainment y liderado por el mismo equipo que Jedi Fallen Order. Stig Asmussen, director del juego, mencionó que la idea de una secuela estuvo presente desde antes de completar el primer juego.

Para Jedi: Survivor, estamos trabajando en conjunto con Lucasfilm Games para construir sobre el legado de Jedi: Fallen Order. Estamos aprovechando la tecnología avanzada para crear un combate Jedi más dinámico y una narración cinematográfica para expandir la historia de Cal a medida que madura y sobrevive durante los tiempos oscuros. Estamos ansiosos por compartir más sobre el juego con el mundo a finales de este año. Stig Asmussen, Respawn Entertainment

Star Wars Jedi: Survivor estará disponible en 2023 y llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC. No hay detalles sobre un posible lanzamiento en PS4 y Xbox One. Al parecer EA y Respawn quieren enfocarse en el nuevo hardware y confían que la escasez de consolas no sea un problema el próximo año.