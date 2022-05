Speed Racer es un gran recuerdo en toda una generación que creció viendo el anime japonés Meteoro, y que de las manos de las Hermanas Lana y Lilly Wachowski, creadores de Matrix fue llevada al cine con un éxito relativamente moderado.

No obstante, tanto Meteoro como Speed Racer son dos grandes producciones de la cultura popular, una más que la otra. Ahora tendrá otra segunda oportunidad para conquistar a toda una generación de espectadores. Será de la mano de J.J. Abrams y para Apple TV+, en formato serie y de acción real como volverá el universo de Meteoro al streaming, y por tanto, a la TV.

Aunque los detalles son todavía escasos, parece que Apple habría dado luz verde que llevaba parado durante mucho tiempo, según apuntan en Variety. Todo parece indicar que Ron Fitzgerald e Hiram Martinez son los encargados para escribir la serie, y también serán los showrunners. Lógicamente, el nombre más importante es el de Abrams, puesto que la producción de la serie de Speed Racer estará a cargo de su productora, Bad Robot.

Para aquellos que hayan visto ni el anime original Meteoro del '67, ni la película de las hermanas Wachowski, Speed Racer sigue la historia de un corredor de coches preparados y su equipo de carreras, todo con grandes tintes de épica.

Speed Racer en Apple TV+ será un live-action de la serie de los 60s

La serie de los 60s fue tremendamente popular, y su impacto en la cultura popular y en la televisión fue especialmente importante. La llegada de Speed Racer ayudó enormemente a la penetración del anime en los Estados Unidos y en los mercados occidentales, y fue el pistoletazo de salida de muchos de los grandes nombres que se producirían posteriormente.

Aunque esperada por muchos desde que se empezasen a circular rumores, Speed Racer es otra más de la lista que tiene en marcha la productora de Abrams. Por eso, se desconoce cuándo entrará en producción o llegará finalmente a Apple TV+. Y es que junto con Speed Racer, Bad Robot tiene en marcha la serie de Justice League Dark en HBO Max, y Constantine y Madame X. También una serie sobre U2 en Netflix, y Demimonde, uno de los grandes estrenos de HBO.

En lo que se refiere a Apple TV+, la compañía de Abrams también produce My Glory Was I Had Tales Friends, que trae de vuelta a Jennifer Garner bajo los mandos de Abrams, como en Alias.