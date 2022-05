La llegada de Jennifer Walters al Universo Cinematográfico de Marvel tiene en el aire la posibilidad de que ella y Matt Murdock compartan pantalla. Ambos personajes, por su profesión, tienen un vínculo común. La abogacía, más allá de que en ocasiones los ha puesto en otro tipo de disputa, es la manera como estos superhéroes se manejan dentro en su faceta más pública.

Si bien el primer tráiler de la serie de Disney Plus no mostró a Murdock y tampoco ha habido alguna referencia oficial sobre su posible participación, el contexto que se encuentra en los cómics deja abierta la posibilidad. Se trata de dos abogados que, en más de una ocasión, han defendido intereses y clientes distintos. Uno de los conflictos más simbólicos entre ambos tiene que ver con Steve Rogers, el Capitán América, quien pasó por los tribunales.

Esto llevó a que ambos, sin utilizar sus habilidades físicas, tuvieran un choque intelectual que, dentro de las historietas, es uno de los más recordados. Hasta ahora, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el Universo Cinematográfico de Marvel, sin el Capitán América en servicio, no se espera que sea adaptado. Pero es una de las historias curiosas de este relato.

La disputa legal entre She-Hulk y Daredevil

El enfrentamiento entre Matt Murdock y Jennifer Walters con el Capitán América en el ojo del huracán se produjo en el cómic She-Hulk Vol 3. # 8-10. Los autores, Charles Soule y Javier Pulido, conceptualizaron una historia en la que Steve Rogers es señalado de haber propiciado la muerte de un joven durante 1940. ¿Quiénes emergen para enfrentarse en los tribunales? Aquellos que se hacen llamar Daredevil y She-Hulk.

Ante la denuncia, Capitán América va a Jennifer Walters. El acontecimiento se produjo antes de que Steve Rogers recibiera el suero del súper soldado. Hubo una discusión con un grupo de nazis. Una de ellas, el joven que murió. Para este momento, el efecto de este suero se ha ido difuminando. La vejez se hace evidente y él teme que su legado se vea afectado por este hecho del pasado. ¿Qué rol ocupa Matt Murdock dentro de todo esto? Daredevil es el fiscal del distrito.

Desde el punto de vista de Matt Murdock, las acciones de Capitán América tuvieron buen sentido en aquel momento. Pero no resultado de la manera esperada. Por su parte, Jennifer Walters intenta alinearse con la meta de Steve Rogers, que su legado quede limpio. Walters insiste en que el Capitán América no actuó de mala voluntad durante los hechos. En este punto, Rogers espera que Murdock comprenda y deje posibles disputas personales con Walters a un lado.

En el último momento, Matt Murdock intenta convencer al jurado con un discurso emotivo pero que no tiene el efecto deseado. El capitán quedará libre. Dentro de los cómics, este arco es conocido como “The Good Old Days” y fue publicado durante el 2014.