Si tienes una cuenta en la popular app de vídeos creada por ByteDance y publicas contenido, es probable que quieras saber qué usuarios visitan e interactúan con tu perfil. Hay aplicaciones de terceros que prometen hacer esta tarea, pero estas no son completamente fiables, pues solicitan una gran cantidad de datos —incluido el acceso a la cuenta— que posteriormente pueden utilizar con fines maliciosos. Afortunadamente, TikTok ha encontrado la forma de permitir al propietario de una cuenta ver qué personas han pasado por su usuario: con una función integrada en la propia app. Te contamos los pasos para activarla y saber quién ha visto tu perfil.

En primer lugar, es necesario actualizar la app de TikTok, dado a que la nueva característica únicamente está disponible en la última versión. Si tienes un iPhone, puedes descargar la versión más reciente accediendo a la App Store, pulsando en el icono de tu cuenta y dirigiéndote al apartado llamado 'Actualizaciones'. Si por el contrario, tienes un móvil Android, ve a Google Play Store, pulsa sobre el icono de tu perfil, haz clic en 'Gestionar apps y dispositivo' y selecciona la opción 'Actualizaciones disponibles'. Por último, comprueba si hay una versión disponible para descargar e instalar.

Una vez hayas instalado la última versión de TikTok, accede a la app y pulsa en la pestaña 'Perfil'. En la zona superior de tu cuenta aparecerá un icono con forma de ojo que indica que la opción para comprobar quién ha visto tu perfil ya está disponible. Pulsa sobre ese icono y, a continuación, haz clic en 'Activar'. Podrás ver el historial de visualizaciones del perfil en esa misma sección. También aparecerán en la bandeja de entrada, dentro del apartado 'Actividad'.

La posibilidad de ver quién ha visto tu perfil en TikTok tiene algunas limitaciones

La nueva característica de TikTok es una opción ideal para ver qué personas han accedido a tu perfil. No obstante, la plataforma cuenta con una serie de limitaciones, por lo que no siempre sabrás qué usuarios de la red social han cotilleado tu cuenta.

En primer lugar, TikTok solo ofrece un historial de visualización de 30 días. Pasado ese periodo, los contactos no se mostrarán en la lista. Además, el resto de usuarios también pueden ver si tu has visto su perfil, siempre y cuando, eso sí, tengan esta característica activada. Por otro lado, si una persona tiene esta opción desactivada y visita tu perfil, no podrás saberlo.