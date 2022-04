En el marco de la CinemaCon 2022, Disney compartió el primer tráiler de Avatar 2 para un grupo selecto de personas, según Deadline. Dicho avance, además, confirmó el título oficial del largometraje: Avatar: The Way of Water. El nombre deja claro que la secuela del exitoso filme de 2009 dará un gran protagonismo a los océanos de Pandora, algo que también quedó en evidencia en las múltiples fotografías surgidas desde el rodaje.

Ahora bien, quizá en este momento te estás preguntando: ¿cuándo los mortales podremos ver el primer tráiler de Avatar: The Way of Water? Ten paciencia, porque será muy pronto. El adelanto se mostrará previo a la proyección de Doctor Strange en el multiverso de la locura, la cual se estrenará el próximo 5 de mayo. Es decir, tendrás que ir al cine para tener el primer vistazo a lo nuevo de James Cameron.

Por supuesto, el tráiler también verá la luz de manera oficial en internet, aunque para ello tendrás que esperar una semana tras el estreno de la película del Universo Cinematográfico de Marvel. Teniendo en cuenta la gran expectación que ha generado Avatar 2 desde su confirmación —ya hace varios años—, no tengas ni la menor duda de que el tráiler se filtrará en la red el mismo 5 de mayo. Eso sí, no con una calidad de imagen óptima.

Lo que puedes esperar del primer tráiler de Avatar 2

On set of 20th Century Studios' AVATAR 2. Photo by Mark Fellman. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.

De acuerdo al citado medio, el primer tráiler de Avatar: The Way of Water resalta la familia que han formado Jake Sully y Neytiri. En el pasado te contamos que los protagonistas ahora tienen cuatro hijos: Neteyam, Lo’ak, Tuktirey y Miles Socorro (Spider). Este último, por cierto, fue adoptado y su interpretación está a cargo de Jack Champion. Al ser un hijo humano, a Neytiri le costó trabajo verlo como un miembro de su familia, ya que pertenece a la raza que destruyó su hogar y asesinó a su padre.

"Si miras lo que Jim [Cameron] hace en sus películas, escribe sobre temas universales que son más importantes que el género de cualquier película. Esta vez tomaremos a Jake y Neytiri y construiremos el tema más universal de todos los que los rodean, que es familia. Jake proviene del mundo humano, Neytiri del mundo Na'vi. Entonces son como una pareja moderna de raza mixta, criando niños que quizá sienten que no pertenecen a uno u otro mundo", dijo Jon Landau, productor de Avatar 2.

Respecto al apartado visual de Avatar: The Way of Water, aquellos que tuvieron la fortuna de ver el tráiler quedaron sorprendidos. "La secuela se ve aún más asombrosa que la película de 2009 en sus imágenes de color azul profundo", comenta Deadline. Si pensabas que verías un escenario similar al de 2009, estabas totalmente equivocado. La zona de Pandora que vas a conocer se percibe como "un mundo completamente nuevo", señala la fuente. Por otra parte, el avance muestra que los Na'vi tienen algún tipo de conflicto interno que los empujó a una batalla.

Si todo transcurre conforme a lo planeado, Avatar 2 se estrenará exclusivamente en cines el próximo 14 de diciembre (en algunas regiones dos días después). Su reparto está conformado por Zoe Saldana (Neytiri), Sam Worthington (Jake Sully), Michelle Yeoh (Doctora Karina Mogue), Kate Winslet (Ronal), Oona Chaplin (Varang), Jemaine Clement (Doctor Ian Garvin), Stephen Lang (Miles Quaritch), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), Cliff Curtis ( Tonowari), Chloe Coleman ( Young Lo'ak), Edie Falco (General Ardmore) y CCH Pounder (Mo'at), entre otros.