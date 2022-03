Hace un año, Amazon Prime desconcertó a los fans de las series animadas con la cruda, obscena e intrigante Invincible. La serie de Robert Kirkman logró demoler en apenas ocho capítulos la idea del héroe para construir algo más pesaroso, extraño e incómodo. También, un recorrido poco usual a través de ideas que no suelen ser parte del discurso del género. Desde el doloroso asunto del poder contemplado desde un ángulo nuevo, hasta el vinculo entre padre e hijo.

La serie de Amazon Prime Video demostró hasta qué punto la plataforma estaba dispuesta a innovar en diversos tópicos y además, ofrecer versiones tridimensionales de personajes complejos. Lo han vuelto a demostrar con The Boys Presents: Diabolical, un spin-off animado de The Boys.

Por supuesto, el servicio por suscripción lleva un buen trecho haciéndolo. The Boys, una de las series insignes de su catálogo, no es solo una reformulación de las ideas sobre el género superheróico. También es una versión corrompida y angustiosa acerca del bien y del mal, en su percepción más retorcida. Con dos temporadas a cuestas y una tercera a punto de estrenarse, es una de las exploración más maliciosa de los superhéroes.

De modo que no es de extrañar que The Boys Presents: Diabolical, la serie antológica que hace las veces de Spin off de la serie explore los mismos temas. Sin embargo, desde la libertad del dibujo animado, la serie es un recorrido inteligente, mordaz y por supuesto, burlón sobre el universo principal. Como si se tratara de un juego de espejos, es la parodia de una serie que se burla de las vueltas de tuerca y los clichés del mundo de los superhéroes.

The Boys Presents: Diabolical, en sus ocho episodios, logra llevar la fórmula de The Boys a un nivel incluso más alto, extraño y perverso. Se trata de un análisis de lo mejor y lo peor del universo del programa. También a través de la concepción del poder, lo humano y al final, lo subversivo. Todo, por supuesto, entre litros de sangre, órganos que estallan en pantalla y muchos excrementos. Una considerable cantidad de excrementos.

The Boys desde todas las miradas de lo extraño

Si la serie live action se ha distinguido en reformular al héroe en villano de opereta, The Boys Presents: Diabolical crea una concepción demencial sobre lo extraordinario. Cada capítulo es más estrafalario que el anterior, aunque los mejores son los que reflexionan sobre lo humano en un mundo de seres formidables. Se trata de una conclusión lógica al recorrido planteado por la serie, pero que en esta ocasión es más perversa por el mero hecho de carecer de límites.

¿Qué hace un héroe serlo? Es la pregunta de un personaje cuya principal muestra de heroísmo es tener pechos en el rostro. También hay heces que conversan, héroes capaces de matar por una mirada enfurecida y adictos al Compuesto V. Todo mezclado y envuelto en reflexiones acerca del motivo por el que son increíbles. O al menos, por qué lo desean los personajes de la serie y hacia qué dirección puede conducir eso. En apariencia, la mezcla de gamberradas y análisis existencialistas podría no tener sentido. Pero el equilibrio se logra con tanta inteligencia, que no solo lo tiene, sino que termina por llevar al programa en direcciones distintas.

¿Qué hace que queramos ser aceptados, amados, admirados? El compuesto V parece tener la respuesta. También, la solución más sencilla a esa necesidad extenuada y extenuante. Poco a poco,Es la pregunta de un personaje cuya principal muestra de heroísmo es tener pechos en el rostro. convierte su sentido de lo estrafalario en algo más complicado. También, The Boys Presents: Diabolical en una sorpresa brillante que termina por desconcertar en toda su amplitud de obra bufa.

The Boys Presents: Diabolical, héroes a la medida del milenio

Con Seth Rogen, Awkwafina, Aisha Tyler y otros tantos talentos a bordo de esta producción experimental The Boys Presents: Diabolical es sorprendente. No lo es por tocar temas nuevos o incluso, llevar la comedia o la reflexión animada a otro nivel. En realidad, su truco consiste en dejar claro que bajo los super (o alrededor de ellos), hay seres humanos. Criaturas implacables e impredecibles, el temor a la soledad y al desarraigo, incluso la exclusión.

La serie pierde su inocencia de forma brillante para dejar claro que, como parte del universo de The Boys, tiene mucho qué decir. Bajo la sangre, la provocación, los guiños al universo principal y la intrusiva presencia de los super, hay puntos que profundizar.

Y The Boys Presents: Diabolical lo hace mientras se pasea entre amistades malolientes, el desamor e incluso un complicado divorcio superheróico. ¿Completa The Boys Presents: Diabolical la historia de The Boys? En realidad, la serie no necesita ser completada. Pero sin duda, este pequeño recorrido por el mundo fuera de sus personajes principales, tiene un peso del bien construido.

Una versión del bien y mal que desborda lo corriente y desdibuja la idea sobre lo ideal de héroe común. Lo que ya es de agradecer.