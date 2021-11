¿Nunca has visto una foto de tu mascota y has pensado: "vaya, es como una obra de arte"? ¿Y si te dijera que, en parte, tienes razón? Google se ha propuesto encontrar al doble en pintura de tu perro, gato, ave, reptil, caballo, etc. a través de una nueva característica Google Arts & Culture, su aplicación cultural disponible en iOS y Android.

El nuevo modo, llamado 'Retratos de mascotas', funciona de manera similar a la característica 'Art Selfie' que la compañía presentó hace unos años, donde permitía encontrar el doble artístico de una persona a través de una foto del rostro de una persona. En este caso, Google Arts & Culture utiliza un sistema de aprendizaje automático para encontrar coincidencias entre "decenas de miles de obras de instituciones de todo el mundo" donde aparecen animales. Para ello, se basa en la posición, colores, formas del rostro o raza de nuestra mascota y las compara entre todas las variaciones posibles.

Esta función se integra en la aplicación Google Arts & Culture, que está disponible de forma gratuita en Google Play (Android) y App Store (iPhone). El nuevo modo de retratos de mascotas aparece en la zona principal de la app, y utilizarlo es tan sencillo como pulsar en el botón que se muestra en la zona central pantalla, tomar una fotografía de tu perro, gato, ave, reptil, caballo u otra mascota, y esperar a que Google muestre los resultados.

Nunca me he planteado averiguar cuál sería el doble artístico o histórico de Ñuc, mi pastor alemán, pero nada más instalar la nueva actualización de Google Arts & Culture, fui corriendo a buscarlo para tomarle una fotografía. El uso de la app es extremadamente sencillo, y una simple instantánea basta para que el sistema comience a buscar coincidencias, aunque también es posible seleccionar una imagen de la galería. Un detalle interesante es que la aplicación es capaz de detectar la mascota en la foto y centrarla de forma automática. Por lo tanto, no es necesario recortarla previamente.

Una vez seleccionada la imagen, la IA de la compañía busca rápidamente entre las diferentes obras que se encuentran en la base de datos de Google Arts & Culture. Los resultados se muestran a modo de tarjeta con un porcentaje que indica el nivel de coincidencia.

Mi perro está hecho un cuadro

Google Arts & Culture cree que Lucky, mi mascota, es un felino.

Ahora bien, ¿qué tan buenos son los resultados la detección de mascotas de Google Arts & Culture? En muchas ocasiones busca resultados similares a la raza, colores o tipo de pelaje. En otras, en cambio, muestra el mismo tipo de animal —no necesariamente de la misma raza— con una posición parecida a la de nuestra mascota o, incluso, un rostro o expresiones similares. Recomiendo, eso sí, que la imagen deje ver la cara de la mascota. En caso contrario, el algoritmo de Google puede confundir, por ejemplo, a un perro con pelo largo con cualquier otro animal.

Google, por otro lado permite conocer más detalles sobre el cuadro, escultura o fotografía histórica. Por ejemplo, Ñuc, mi mascota, tiene un 73 % de coincidencia con uno de los perros de la realeza. La imagen, en concreto, pertenece a un cartel expuesto en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Americana.