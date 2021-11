El universo ficcional de The Matrix se va convirtiendo en una realidad. Warner Bros. está desarrollando un proyecto a través de la tecnología de token no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). A través de este proyecto los seguidores podrán ser parte del universo de la franquicia, a propósito del estreno de The Matrix: Resurrections.

Warner Bros. está trabajando junto con Nifty’s para ofrecer la posibilidad de comprar un avatar exclusivo inspirado en el relato de la saga de películas. Hay que recordar que los NFTs le permiten a alguien comprar algo único, con propiedades que no pueden ser intercambiadas. A su manera, Warner Bros. plantea a los seguidores de The Matrix la posibilidad de dar con algo exclusivo, de incorporarse a esa realidad de una forma especial.

Profundizando sobre los NFTs, el inversor Pablo Rodríguez-Fraile explicó en BBC Mundo: “Si le sacas una foto al cuadro original, con la mejor cámara posible, y luego usas al mejor pintor para reproducirla con exactitud, es muy probable que quede perfecta, pero jamás será la de Leonardo da Vinci”. Como detalla el medio mencionado, un token no fungible es “un activo ‘inimitable’ en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad”.

La propuesta de Warner Bros. con The Matrix

A partir del 30 de noviembre, Warner Bros. y Nifty’s pondrán a disposición 100 mil avatares. Cada avatar, de momento, será vendido por 50 dólares. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Que los compradores tengan una suerte de rol activo en relación con el universo narrativo de The Matrix.

Cada uno de los avatares representará a un personaje que forma parte de The Matrix. Luego de abrir la compra de NFTs el próximo 16 de diciembre, el sistema administrado por Nifty’s le permitirá a los dueños seleccionar entre tomar una píldora azul, para que el avatar siga siendo parte de la Matrix, o la píldora roja, para aquellos que deseen sumarse al lado de la resistencia. A partir de esta distribución, con el pasar de los meses se ofrecerán nuevos retos y opciones para los dueños que participen.



Esta no es la primera vez que Warner Bros. trabaja junto con Nifty’s. Su relación de trabajo comenzó a principios de este año. The Hollywood Reporter, el medio que difundió la noticia, detalló que el primer trabajo fue con el estreno de Space Jam: A New Legacy (Malcolm D. Lee, 2021). Entre ambos ofrecieron una serie de coleccionables digitales. Este paso, dado a través de The Matrix, puede que sea el comienzo de algo más. Desde el punto de vista de Pam Lifford, presidenta de WarnerMedia Global Brands and Experiences, y quien ofreció declaraciones al medio citado, los NFTs "tienen el potencial de ser una parte de nuestra cartera global de productos y experiencias para los fans".