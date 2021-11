Este fin de semana, Eternals de Chloe Zhao levantó discusiones, polémicas y un largo debate sobre varios temas diferentes. Pero también hizo algo más: la película incluye a Makkari (Lauren Ridloff) un superhéroe con discapacidad. Se trata de una novedad de considerable interés e importancia. Más allá de eso, se convirtió en un símbolo de las intenciones del estudio de abrir nuevos horizontes de diversidad para una nueva generación.

En los cómics, Makkari (que para entonces era un hombre) debutó en los Red Raven Comics #1 de 1940 con el nombre de Mercury; al año siguiente su nombre cambió a Hurricane en Captain America Comics #1 de 1941. Por último, se reinventó como Makkari en The Eternals #5 de 1976.

Su versión en el cine cambió de género y además incluyó el hecho de que el personaje es sordo y utiliza lenguaje de signos para comunicarse. La nueva aproximación sobre Makkari despertó la inmediata simpatía de los fans. El estudio aprovechó la oportunidad, además, para promocionar su política de inclusión y representatividad.

Pero por supuesto, Makkari no es el primer superhéroe con discapacidad en el amplio mundo del cómic. Te dejamos una lista con otros grandes personajes que también celebran la diferencia, el poder y la fuerza de maneras por completo nuevas.

Profesor Charles Xavier

El superhéroe con discapacidad más famoso de la franquicia X-Men es también el más poderoso. El personaje apareció por primera vez en el cómic Bandera de Estados Unidos X-Men #1 de septiembre de 1963. Creado por Stan Lee y Jack Kirby es una combinación entre lo mejor de los X-Men y las diversas batallas morales de los mutantes.

Cuando no dedica su tiempo a la educación de sus jóvenes pupilos con capacidades especiales, el Profesor X es capaz de controlar la realidad a través de su mente. La habilidad le permite influir sobre el comportamiento y en casos específicos dominar por completo a quien desee. También tiene el suficiente poder para modificar, transformar y condicionar la materia a su antojo.

Nick Fury Jr.

Por supuesto, si eres fan del Universo cinematográfico de Marvel, ya conoces al magnífico Nick Fury interpretado por Samuel L. Jackson. El personaje perdió un ojo debido a un rasguño de Goose, el Flerken mascota de la Capitana Marvel.

Pero su — aparente — versión en cómic, también tiene mucho que contar. En el año 2012, el cómic Battle Scars de Cullen Bunn, Matt Fraction y Christopher Yost presentó al Sargento Marcus Johnson, hijo secreto de Fury. Afroamericano y con un parche en uno de sus ojos, se supone es el antecedente inmediato de la versión live action de Fury. En especial, después de que al final de la serie adopta el nombre de su padre y se une a S.H.I.E.L.D.

Sea el padre o el hijo, la mezcla entre el Fury del cómic y el cinematográfico tienen las mismas capacidades. No sólo es el mejor espía del universo de Marvel (tanto en papel como en pantalla), sino un veterano en cientos de batallas distintas.

Daredevil

Uno de los superhéroes con discapacidad más conocidos es Matt Murdock/Daredevil. Siendo un adolescente, Matt intentó salvar a un transeúnte en medio de una muerte segura en un accidente de tráfico. Pero en medio de la confusión, recibió en pleno rostro una ráfaga de productos químicos. El incidente le dejó ciego pero a la vez, intensificó el resto de sus sentidos a un nivel por completo nuevo.

Como dejó claro su versión fílmica y la de la pantalla chica, Daredevil es un superhéroe de enormes capacidades. Y por supuesto, unas que refinó y se hicieron más potentes a medida que Matt creció y comprendió sus posibilidades. Convertido en abogado, el superhéroe es también una figura de considerables poderes en medio de la factoría Marvel.

Doctor Niles Caulder

“El Jefe” Niles Caulder apareció por primera My Greatest Adventure N° 80 de DC cómics en junio de 1963. Creado por Bob Haney, Arnold Drake y Bruno Premiani, es parapléjico y con intelecto privilegiado. Tanto como para volverse millonario gracias a sus inventos y diversas patentes. Con semejante capital, el Doctor Caulder decidió invertir en un proyecto extraordinario: un grupo de superhéroes con discapacidad atípico. El fundador de Doom Patrol no solo ha demostrado su capacidad intelectual, sino también su formidable capacidad para entender el poder heroico.

Eco

Maya Lopez, también conocida como Eco, apareció por primera vez en Daredevil Vol. 2, #9 de diciembre de 1999 de Marvel Cómics. Creada por David Mack y Joe Quesada, es uno de más conocidos superhéroes con discapacidad de las últimas décadas. Atleta de nivel olímpico, también tiene un dominio asombroso de las artes marciales. Tiene además una habilidad considerable en el uso de diversas armas.

Jericho

Jericho (Joseph William Wilson) apareció por primera vez en Tales of the Teen Titans #43 en junio de 1984. Fue creado por Marv Wolfman y George Pérez. Como hijo del antihéroe Deathstroke, Joseph estuvo en constante riesgo de ser herido o asesinado durante sus primeras aventuras. Finalmente fue secuestrado por un terrorista que le mantuvo cautivo. Uno de sus secuaces le cortó el cuello mientras le intentaban rescatar, lo que le dejó mudo.

Pero este superhéroe con discapacidad –en su caso que no puede hablar– no lo ha hecho menos poderoso. Con el mero contacto visual es capaz de controlar no solo la voluntad, sino recuerdos y poderes de cualquier persona. Incluso, en algunas de sus aventuras, ha tenido el control de Superman. Todo un despliegue de fuerza que deja claro, las considerables habilidades de Jericho.

Cyborg

Cyborg/Victor Stone apareció por primera vez en DC Comics Presents #26 en octubre de 1980. Creado por Marv Wolfman (escritor) y George Pérez (artista) es el Silas Stone y Elinore Stone. Ambos personajes emblemáticos educan a su hijo para ser un joven superdotado. Pero luego de una serie de problemas con la ley, Víctor termina por alejarse de sus padres durante su adolescencia.

Unos años después, Cyborg intenta una especie de reconciliación tardía con los Stone. Pero la circunstancia termina en medio de un gravísimo accidente de laboratorio. Victor sufrió gravísimas heridas y en medio del incidente, Elinore Stone muere. En medio del dolor, Silas decidió salvar la vida de su hijo usando el prototipo de investigación médica protésica al que tiene acceso.

La desesperada determinación de Silas por salvar a su hijo le brindó las capacidades de todo tipo. Victor es una combinación entre un organismo cibernético y todo tipo de piezas de metal avanzadas, con una brillante mente humana. Después de una época de angustia y rechazo a su nueva naturaleza, Víctor se convirtió en todo un héroe por derecho propio.

Hawkeye

En los cómics, el experto en arco y flecha de Los Vengadores es un superhéroe con discapacidad: es sordo. Un detalle que Marvel Comics ha utilizado para popularizar y familiar a sus lectores con varias habilidades a la vez. El Hawkeye en papel es capaz de leer labios con absoluta precisión y utilizar todo tipo de recursos para comprender el mundo sin sonido. Lo que se suma casi de manera natural a sus ya conocidas habilidades como arquero de precisión y su infalible vista a la distancia.

Oracle

Después de los eventos de The Killing Joke, Bárbara Gordon perdió la movilidad de sus piernas. Pero eso no evitó que se convirtiera en una heroína clave en el futuro del universo DC. No solo se trata de uno de los personajes más brillantes de la factoría, sino también uno de lo más capacitados para enfrentar cualquier situación.

Con memoria eidética asombros es también capaz de recopilar todo tipo de información en las más variadas fuentes. Además, puede utilizar sus habilidades para el hackeo y acceder a las más extrañas redes informáticas. En el caso de Bárbara, el apelativo de Oracle, no es casual. Más bien se trata de una celebración a sus capacidades.