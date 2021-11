La rueda del tiempo es la gran apuesta de Amazon Prime Video. Esta nueva serie se estrenará este mismo viernes, 19 de noviembre, y ya se está comenzando a comparar con la reina de las series recientes: Juego de Tronos, basada en la saga sin concluir de George R. R. Martin. En Hipertextual hemos tenido acceso a los tres primeros episodios de La rueda del tiempo. Por lo que podemos contaros, sin destripar demasiado la historia, en qué se parece y en qué se diferencia de Juego de Tronos, la estrella del catálogo de HBO Max.

Pero antes de entrar en materia hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, La rueda del tiempo (The Wheel of Time o WofT) fue escrita por Robert Jordan. Aunque debido a su fallecimiento, los últimos libros quedaron en manos de Brandon Sanderson, un autor de fantasía que en aquel momento comenzaba a despuntar y que ahora es uno de los referentes de la literatura de este género con la creación de su universo particular, el Cosmere.

No estamos aquí para hablar de Sanderson, pero sí de Jordan y George R. R. Martin. De hecho, Martin ha reconocido que La rueda del tiempo fue una saga que le inspiró para escribir Juego de Tronos. Es más, aunque a primera vista no lo parezca, tienen cosas en común. Pero vamos poco a poco.

Parecidos con 'Juego de Tronos'

El papel de la mujer. Daenerys Targaryen hasta prácticamente el final y Sansa Stark son las dos mujeres más relevantes de Juego de Tronos. Cersei también tuvo mucha importancia en el desarrollo de la historia. Aunque hay muchos otros personajes femeninos que han tenido mayor o menor peso en la trama. Algunos mejor tratados que otros, también. En La rueda del tiempo la magia recae sobre las mujeres: ellas son las únicas capaces de usarla. Al menos, de momento.

Los lobos. Con tres episodios vistos no se puede asegurar, pero el hecho de que aparezcan lobos llama la atención. Mientras en Juego de Tronos encuentran un lobo para cada Stark, en La rueda del tiempo los lobos acechan a uno de los personajes principales: ¿pero qué quieren de él? ¿Será importante para la trama? Todavía no podemos asegurarlo.

Paisajes. Los fondos de las dos series son espectaculares. Mientras Juego de Tronos buscó localizaciones alrededor de todo el mundo, incluso en España; en el caso de La rueda del tiempo prácticamente todo se ha grabado en Praga.

¿Habrá un dragón? Con tan solo tres episodios de la serie no se puede afirmar; pero se habla del dragón renacido en varias ocasiones como una figura que podría derrotar al Oscuro. No sabemos si es un dragón metafórico o literal, pero ojalá veamos a alguno de los protagonistas convirtiéndose en esta criatura fantástica en la serie.

Bestias. En realidad esta similitud es, más bien, con El señor de los anillos (Ver ahora la trilogía completa) de J. R. R. Tolkien. En el primer capítulo de La rueda del tiempo conocemos a los trollocs, bestias humanoides con cara de jabalíes. Están aliados con el Oscuro; por lo que son muy parecidos a los orcos.

Diferencias con 'Juego de Tronos'

La rueda del tiempo. El argumento es la gran diferencia entre ambas historias. Hablando siempre sobre lo que aparece en los tres primeros episodios, claro. Y es que la historia creada por Robert Jordan poco tiene que ver con la de George R. R. Martin. En esta historia nos encontramos con cuatro jóvenes (una de ellos mujer) a los que les cambia la vida de la noche a la mañana: cualquiera podría ser el dragón renacido. Por lo que sabemos, la religión de estas novelas apunta a que todas las personas renacen tras pasar por La rueda del tiempo. Y parece ser real porque un antiguo héroe ha renacido y su vuelta puede suponer la destrucción o la salvación de la humanidad.

'La rueda del tiempo' cuenta con un presupuesto de 10 millones de dólares por episodio en esta primera temporada mientras que la de 'Juego de Tronos' estuvo en 6 millones de dólares por capítulo en su temporada inicial

Presupuesto. Comparar ambas series es difícil. Porque el presupuesto inicial de Juego de Tronos fue menor del que tuvo al final. Y es que si una serie tiene éxito y lo necesita, incrementar la inversión en ella está justificado. De hecho, en la primera temporada de la serie basada en los libros de Martin tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares (alrededor de 5 millones de euros al cambio actual) por episodio; pero hacia el final era de 15 millones de dólares (más de trece millones de euros) por cada capítulo. No obstante, aunque La rueda del tiempo no alcanza ese presupuesto final; la inversión inicial de Prime Video ha sido elevada: cada capítulo ha costado 10 millones de dólares (casi 9 millones de euros).

Intrigas políticas. En La rueda del tiempo, al menos en la primera temporada, es posible que las intrigas políticas que tanto gustaron en Juego de Tronos no existan. Eso sí, a los seguidores incondicionales de El señor de los anillos es muy posible que les encante esta serie dado que también está presentado a modo de aventura.

La magia. En La rueda del tiempo veremos mucha magia, aunque en ningún momento se habla de ella en estos términos. De hecho, se habla de canalizar la fuente. Las mujeres pueden hacerlo mientras que los hombres hace mucho tiempo que no pueden acceder a ella porque se vuelven locos. Sin embargo, uno de los protagonistas podría ser la persona que devolviese la fuente de poder a los hombres. Como vemos, en esta historia la magia es una parte muy importante de la trama; por no decir la más importante. Por otra parte, en Juego de Tronos la magia existe, pero no se le da tanta importancia.

¿Triunfará 'La rueda del tiempo'?

'La rueda del tiempo' se puede ver a partir del viernes, 19 de noviembre, en Prime Video. Se estrenarán primero tres episodios y el resto se subirá a la plataforma de 'streaming' cada viernes

Esta primera tanda de episodios será de ocho capítulos de alrededor de una hora. Este viernes, 19 de noviembre, se estrenarán los tres primeros. Después, se estrenará uno cada viernes hasta el 24 de diciembre. Esta decisión de emitir los tres primeros episodios es todo un acierto porque, aunque engancha desde el primer momento, se necesita más tiempo para que los personajes te importen lo suficiente como para estar mordiéndote las uñas hasta la siguiente semana. Además, como buena serie que se precie maneja muy bien los cliffhanger.

Por suerte para los seguidores de los libros, la serie ya tiene una segunda temporada confirmada. No obstante, no se pueden contar 14 libros en solo dos temporadas; por lo que se espera que, si tiene éxito, se rueden varias más. La apuesta económica de la plataforma de streaming es fuerte, como ya hemos visto; por lo que los seguidores esperan que signifique que habrá más temporadas. Podrían ser entre seis y ocho; pero por el momento no se ha confirmado nada.

En definitiva, aunque tiene cosas que nos puedan recordar a Juego de Tronos; la realidad es que son historias muy diferentes. No obstante, a aquellas personas que les gusten las historias de fantasía, como la de Martin o la de Tolkien, es posible que disfruten de la serie que ha preparado Prime Video sobre los libros de Jordan.