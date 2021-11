Cuando da comienzo una nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel, lo primero que genera expectación son los nuevos personajes. Esto, evidentemente, conlleva la incursión de actores que nunca han participado en las franquicias de la exitosa productora. Con la Fase 4 en pleno despegue, algunos aprovechan los reflectores para alzar la mano y mostrarse listos para pertenecer a tan selecto grupo de héroes. El último en hacerlo, aunque no lo creas, ha sido Henry Cavill.

El asunto resulta curioso porque, a menos que vivas en una cueva, seguramente sabrás que Henry Cavill dio vida a Superman, uno de los máximos referentes de DC. Pese a lo anterior, el actor británico se ha mostrado dispuesto a pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, existe un personaje que le gustaría interpretar: Capitán Britania. Desde luego, sus declaraciones están haciendo muchísimo ruido.

"Nunca voy a decir un personaje de Marvel que ya está siendo interpretado por otra persona porque todos están haciendo un trabajo increíble. Sin embargo, tengo internet, y he visto varios rumores sobre el Capitán Britania, y sería muy divertido hacer una versión moderna y genial de él, como la forma en que modernizaron al Capitán América. Hay algo divertido en eso, y me encanta ser británico", declaró Henry Cavill en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Aunque su deseo ahora es público, la decisión de contratarlo —o no— recae enteramente sobre Marvel. Al menos en los últimos años la productora se ha distinguido por confiar en actores cuya carrera en la actuación apenas va en ascenso. Henry Cavill, por el contrario, es una figura ya consolidada de la industria cinematográfica. De cualquier manera, estamos seguros que los altos mandos de Marvel se harán eco de sus palabras

Henry Cavill reiteró que las películas de acción siguen siendo de su interés y, por ahora, no piensa explorar otros géneros. "Estoy muy feliz de seguir haciendo películas que utilizan la acción como una forma de narración, y no tengo ningún deseo de decir: 'Ahora solo quiero hacer drama'. Disfruto estar en la mejor forma de mi vida, año tras año, a pesar de las lesiones. Quiero que me impulsen para que pueda mejorar. No quiero sentarme", concluyó.