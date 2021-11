Que el teletrabajo ha llegado para quedarse no es una novedad. La pandemia de coronavirus ha cambiado drásticamente la dinámica laboral de gran parte del mundo. Sin embargo, a medida que la crisis sanitaria empieza a ceder, algunos trabajadores se ven obligados a regresar a la oficina completamente, mientras que otros pueden optar por modelos híbridos o seguir laborando en remoto. Pero para la mayoría de los desarrolladores volver a trabajar presencialmente es cosa del pasado.

Como cada año, GitHub ha publicado un informe anual. The 2021 State of the Octoverse, basado en encuestas a más de 12.000 programadores y datos de más de cuatro millones de repositorios, arroja un vistazo claro sobre las tendencias del mundo del desarrollo. El informe señala que antes de la pandemia, el 41 % de los desarrolladores trabajaba en una oficina a tiempo parcial o completo, pero solo el 10,7 % estaría dispuesto a volver a esa dinámica "después de la pandemia".

Precisamente, como deja en evidencia el estudio, gran parte de los desarrolladores ya venían disfrutando del trabajo remoto desde antes de la pandemia. Sin embargo, la crisis sanitaria parece haber diluido fuertemente las intenciones de un regreso a la oficina. Antes de la pandemia, el 26,5 % de los encuestados trabajaba de forma completamente remota. Cuando la COVID-19 deje de ser una amenaza, el 38,8 % espera haber adoptado esta dinámica de trabajo completamente virtual.

La flexibilidad en el trabajo manda y los desarrolladores lo saben

El estudio también revela una fuerte aceptación por los entornos híbridos, que no solo se han popularizado en diferentes profesiones, sino también en los entornos educativos. Antes de la COVID-19, el 28,1 % de los encuestados participaba en dinámicas con parte de los miembros teletrabajando y parte en la oficina. Pero el 47,6 % de los desarrolladores esperan trabajar en empresas que les permitan formas de trabajo híbridas.

Lo cierto es que esta tendencia no es exclusiva de los desarrolladores. En la actualidad, a menos que las exigencias de la profesión no lo permitan, es algo impactante ver empresas —que las hay— que apuestan a un regreso presencial a niveles de "pre-pandemia". Un estudio del Best Practice Institute, por ejemplo, señala que solo el 10% quiere volver al trabajo presencial a tiempo completo.

El teletrabajo ha llegado para quedarse y, en cierto modo, son los trabajadores los que ayudarán a que este se mantenga cuando la pandemia termine. Según una encuesta de Manfred, el 80 % de los empleados están dispuestos a cambiar de empresa si no se les ofrece la posibilidad de trabajar en remoto.

En cuanto a GitHub, esta es una de las plataformas de desarrollo más populares del mundo. Con más de 73 millones de desarrolladores en todo el mundo, es utilizada principalmente para crear código fuente de programas. En ellas, los usuarios tienen perfiles en los que se puede ver y descargar su trabajo. La compañía es propiedad de Microsoft pero mantiene sus operaciones de forma independiente.