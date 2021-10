Paddle, un pequeño desarrollador, ha presentado una plataforma para que los creadores de aplicaciones saquen más provecho a la medida anunciada por Apple el pasado mes de agosto. La compañía quiere seguir los pasos de Epic Games y burlar al sistema de pago de la App Store con una pasarela similar a la que ofrecen los de Cupertino..

El objetivo de Paddle es que los desarrolladores de otras apps utilicen este sistema de pago como alternativa al de la App Store. De este modo, los creadores de aplicaciones podrán conseguir un mayor beneficio por cada compra y sin necesidad de crear sus propias pasarelas de pago. Las compras dentro de la App Store hacen que los desarrolladores pierdan entre un 15% o un 30% de sus ganancias, dado a que ese porcentaje lo obtiene Apple como comisión. En cambio, el sistema de pago de Paddle se llevaría el 10% de las compras inferiores a 10 dólares o el 5% si la compra supera la mencionada cantidad.

La compañía desarrolladora menciona la disputa de Epic Games contra Apple como un logro "para que los creadores de aplicaciones elijan una alternativa al sistema de pago de Apple". La firma de Cupertino anunció que algunas aplicaciones podrán ofrecer una pasarela de pago diferente a la de la App Store, pero con algunas condiciones. No obstante, se desconoce si esta alternativa que ofrece Paddle es viable dentro de la tienda de aplicaciones de Apple.

¿Qué dice Apple sobre las plataformas de pago fuera de la App Store?

The verge menciona que Apple no ha querido responder al anuncio de Paddle. No obstante, no sería extraño que el proceso de revisión de la App Store retirara aquellas aplicaciones que decidan integrar la API de la desarrolladora. Paddle, además, presume de algunas ventajas que podrían no ser bienvenidas por parte de Apple, Entre ellas, un acceso al correo electrónico de los clientes con el fin de proporcionar soporte, o la posibilidad de utilizar cupones o descuentos con el objetivo de fomentar las compras fuera de la App Store.

Por el momento, sabemos que Apple permitirá las plataformas de pago de terceros siempre y cuando el proceso se realice fuera de la aplicación, como en el navegador. Los usuarios, además, deberán permitir si quieren recibir correos informativos sobre la app y sus suscripciones. Los desarrolladores, por otro lado, no podrán informar sobre métodos de pago alternativos dentro de la app.