Desde hace años, Apple pone el foco sobre la privacidad de sus productos, sean dispositivos o servicios en línea. Esto no significa que la empresa se encuentre exenta de polémicas. De hecho, este año ha transitado uno de los períodos de mayor escrutinio público por sus nuevas medidas de protección infantil, que ahora han sido demoradas. Sin embargo, se debe reconocer que los de Cupertino han sido de los primeros en darle un lugar primordial a la privacidad. Y Steve Jobs ha sido el gran responsable.

Para obtener una muestra cabal de ello tenemos que remontarnos a la edición 2010 de la conferencia All Things Digital. En la que posiblemente haya sido una de sus últimas grandes entrevistas públicas como CEO de Apple, Jobs se habló sobre la privacidad y el enfoque que tenía su compañía alrededor de esta. Los conceptos del por entonces director ejecutivo de la firma de Cupertino son realmente interesantes, pues exponen una postura bastante adelantada para la época.

Silicon Valley no es monolítico. Siempre tuvimos una mirada diferente a la de nuestros colegas en cuanto a la privacidad. Nos tomamos la privacidad con extrema seriedad. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por la ubicación en los teléfonos; y nos inquieta que un niño de 14 años sea acosado y pase algo terrible por culpa de nuestro teléfono. Por eso, antes de que las apps accedan a tus datos de ubicación –y no hacemos una regla que diga que tiene que mostrar un aviso y preguntar, porque sabemos que podrían no cumplirla–, se comunican con nuestros servicios de ubicación, y somos nosotros quienes mostramos el aviso que dice “esta app quiere usar tus datos de ubicación, ¿estás de acuerdo?” cada vez que quieran utilizarlos.

Hacemos muchas cosas de este tipo para asegurarnos de que la gente entienda qué están haciendo estas apps. […] Hemos rechazado gran cantidad de aplicaciones de la App Store que quieren tomar muchos de tus datos personales y enviarlos a la nube. Mucha gente en Silicon Valley cree que somos anticuados, y tal vez lo seamos, pero nos preocupan este tipo de cosas.

Steve Jobs