Star+ es el servicio de contenidos de adultos de Disney+, lugar al que llegan todos los grandes estrenos de las grandes franquicias propiedad de Disney junto con las películas premiadas más importantes del cine contemporáneo. Además, Star+ también incluye todo el fútbol y todos los deportes de la mano de ESPN, incluyendo algunas de las ligas y competiciones más grandes del mundo.

Con un gran catálogo, Star+ es sin duda uno de los servicios de streaming más grandes y con una lista de contenidos enorme. Y ahora puedes acceder a todo lo que ofrece Star+ de forma totalmente gratuita, para probar a fondo el servicio y acceder a los estrenos más importantes, incluyendo las nuevas series y películas y el deporte.

Y sí, totalmente gratis. Sin pagar un solo centavo. Con acceso ilimitado desde cualquier dispositivo y con todas las funciones de la suscripción. Para probar Star+ de Disney+ solo tienes que registrarte en el servicio, pero vas a tener que darte prisa, puesto que prueba tiene fecha de caducidad ya que solo estará disponible durante los días 22, 23 y 24 de octubre.

Cómo probar Star+ gratis Para poder tener acceso a Star+ gratis, solo tienes que registrarte a través del Star+ Pase Libre. Cómo? Muy sencillo: Entra la web de Star+ Pase Libre a través de este enlace.

Regístrate con un usuario y contraseña. Aunque el pase libre está enfocado a usuarios que no tienen Star+, t ambién podrán probar el servicio los usuarios que previamente hayan estado suscritos.

Y ponte a disfrutar. Una vez dentro de la web/app de Star+, tendrás acceso a todo el catálogo y a los horarios de los eventos en vivo, como los partidos de LaLiga o el Gran Premio de F1.

Cualquier usuario que se registre podrán disfrutar de todos los contenidos que Star+ incluyendo los exclusivos de la plataforma, como la transmisión de los partidos entre Inter vs. Juventus y Roma vs. Napoli por la Serie A de Italia, Arsenal vs. Aston Villa y Manchester United vs. Liverpool por la Premier League de Inglaterra, y la mejor programación deportiva. También están incluidos Barcelona vs. Real Madrid y el sorprendente Rayo Vallecano vs. Betis.

Además del futbol y del gran premio de EE.UU. de F1, los usuarios que se registren en la prueba gratuita también podrá disfrutar del estreno de la película The Empty Man, del episodio final de la décima temporada de American Horror Story, junto a Only Murders In The Building, y las últimas temporadas de The Walking Dead y Grey´s Anatomy. Además del resto del enorme catálogo de Star+.