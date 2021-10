Hoy Amazon lanzó formalmente al mercado sus nuevas líneas de televisores inteligentes. Se trata de los Fire TV Omni y Fire TV 4-series, que se presentaron a comienzos de septiembre pasado. Una de las características interesantes que la compañía mencionó en el anuncio es que los modelos de ambas líneas serán compatibles con AirPlay 2.

Esto significa que los nuevos TVs de Amazon podrán reproducir contenido multimedia que sea enviado de forma inalámbrica desde un iPhone o iPad. La característica aún no se encuentra disponible, pero la empresa promete incorporarla "pronto" a través de una actualización. Una vez que la tecnología de Apple esté a disposición, los usuarios podrán enviar música, fotos y vídeos a los televisores a través de su smartphone o tablet.

Vale destacar que esta no será la primera vez que Amazon soportará AirPlay 2 en televisores bajo la denominación Fire TV. A mediados de este año había sumado esta opción en los equipos "4K UHD Smart Fire TV" fabricados por Toshiba e Insignia, y lanzados en 2020. El dato peculiar es que dichos modelos también recibieron soporte para HomeKit, para controlarlos a través de Siri, entre otras posibilidades.

Por lo pronto no se sabe si la compatibilidad con HomeKit llegará también a los Fire TV Omni y Fire TV 4-series de Amazon, aunque no sería raro que lo haga. The Verge lo da por hecho, pero el anuncio oficial de la compañía estadounidense menciona solamente la próxima incorporación de AirPlay 2.

Crédito: Amazon

Los televisores inteligentes de Amazon expanden sus posibilidades

Con el arribo del soporte para AirPlay 2, los televisores de Amazon darán un importante salto de calidad en la integración con otros dispositivos. Recordemos que la línea Fire TV 4-series llega con modelos de 43, 50 y 55 pulgadas con resolución 4K UHD, y con soporte para HDR10 y HLG.

Los Fire TV Omni, en tanto, repiten los tamaños mencionados en el párrafo anterior, pero también ofrecen variantes más grandes: de 65 y 75 pulgadas. También ofrecen una resolución 4K UHD con HDR10 y HLG; además de Dolby Digital Plus y soporte para Dolby Vision en las dos versiones de mayores dimensiones.