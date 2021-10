Si bien el calendario de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel ya se encuentra definido desde hace tiempo, no se descarta que en Marvel tengan algunas sorpresas guardadas bajo la manga. La etapa actual se está distinguiendo, principalmente, por la introducción de nuevos personajes, y es posible que Shang-Chi y los Eternos no sean los únicos superhéroes en hacer su debut durante la Fase 4. Nova y otros más podrían unirse a la lista.

De acuerdo a la información de TheGWW, 2023 será un año clave para el Universo Cinematográfico de Marvel. No solo por el estreno de The Marvels y Ant-Man y la Avispa: Quantumania, también porque iniciará la producción de contenidos ampliamente esperados. La primera es la película de Los 4 Fantásticos dirigida por Jon Watts, que se anunció oficialmente durante diciembre de 2020. En este sentido, entonces, no hay demasiada sorpresa.

Lo verdaderamente relevante viene a continuación. El citado medio afirma que Marvel Studios arrancará el rodaje de Nova. Esta, sin embargo, no sería una película, sino una serie exclusiva de Disney Plus. Otro proyecto para la pantalla chica que se pondría en marcha es la serie de Okoye, heroína que ya tiene múltiples apariciones en los filmes de Marvel. Seguramente la veremos en ‌Black Panther: Wakanda Forever, cuyo estreno está programado para el 11 de noviembre de 2022.

Más allá de Nova, los Thunderbolts también darían sus primeros pasos en la pantalla grande. En los cómics, debutaron en The Incredible Hulk #449 en enero de 1997. Se trata de una agrupación de antagonistas y antihéroes cuyos miembros han cambiado con el paso del tiempo. El Duende Verde, Venom, Nuke, Luke Cage, Juggernaut, Taskmaster, Rhino, Deadpool, Kraven el Cazador y Punisher son algunos personajes que han pasado por las filas de los Thunderbolts.

Para finalizar, el reporte menciona que Shang-Chi y la Leyenda de los diez Anillos tendrá secuela y la producción arrancará tan pronto como en 2023. Es importante mencionar que, por el momento, la información no es oficial.

Eso sí, películas no fan a faltar para los fans de Marvel en el futuro inmediato. Los Eternos se estrena el próximo 4 de noviembre y Spider-Man: Sin camino a casa el 17 de diciembre. En 2022 llegarán Doctor Strange en el multiverso de la locura (8 de julio) y Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre).