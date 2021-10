Cuando pensamos en el cuidado de la ropa, se nos viene a la mente lavado, secado y planchado. Esto último para muchos es algo totalmente opcional o, vamos a ser sinceros, inexistente. Pero, ¿qué pasa con el cuidado de las prendas entre lavados? LG Electronics busca ocuparse de ese espacio con su LG Vapor Cleaner Styler.

El LG Vapor Cleaner Styler es un “armario de vapor” que busca ofrecer una alternativa casera a la tintorería, sin el uso de químicos. Con funcionalidades que van desde el planchado y eliminación de olores, hasta acabar con los virus y bacterias que puedan estar en la ropa. Al menos en teoría.

Tiene una capacidad de hasta cuatro prendas por ciclo y ofrece la posibilidad de añadir kits aromáticos para aportar aromas personalizados a la ropa. El armario tiene el tamaño de una nevera delgada, y solo necesita estar conectado a la corriente eléctrica. ¿Ya no tienes más desagües en la cocina o no te cabe? No te preocupes, para el agua se vale de dos depósitos frontales muy fáciles de llenar y vaciar cuando llegue el momento. Es decir, será un trabajo manual en este casi. Esto nos permite poder instalarlo en cualquier dormitorio, área de lavandería o zona de la casa que queramos designarle. O mejor dicho, donde quepa.

¿Así funciona la LG Vapor Cleaner Styler?

El vapor de agua permite eliminar los olores de las prendas y refrescarlas en 20 minutos; algo más según el tipo de tejido y el programa elegido. Esta función resulta muy útil para refrescar trajes, vestidos o gabardinas limpios, pero que tienen algún tipo de olor. Los que eran asiduos a las discotecas cuando aún estaba permitido fumar en espacios cerrados saben de qué estamos hablando. Esto, a su vez, alarga la vida de las prendas y su buen estado al evitar ciclos de lavado y secado cuando aún no son necesarios.

¿Es necesario para el común de los mortales? Lo cierto es que la LG Vapor Cleaner Styler puede tener hueco en cualquier hogar, pero sus clientes están muy bien definidos. La limitación de cuatro prendas por ciclo no tiene mucho sentido en el día a día de un hogar medio. Si hay niños, actividades deportivas o mucha actividad, este no es tu electrodoméstico. Sin embargo, los trabajadores abonados al traje diario –ese que solo puede lavarse en el tinte– quizá sí que le encuentren una utilidad real al LG Vapor Cleaner Styler.

Además, el LG Vapor Cleaner Styler incluye un programa específico para reducir las arrugas de las prendas y una percha antiarrugas especial para los pliegues de los pantalones. Eso sí, no esperemos camisas como recién salidas de la tintorería: el dispositivo es excelente para mejorar la apariencia de la ropa y reducir las arrugas más visibles, pero los resultados varían ampliamente según el tipo de tela. Una camisa de algodón muy arrugada saldrá de su ciclo menos arrugada, sí, pero no como recién planchada.

También podemos usar el LG Vapor Cleaner Styler como secadora de ropa: gracias a su bomba de calor a baja temperatura (60ºC) y al movimiento de las perchas en un ciclo de hasta 200 veces por minuto, ofrece un secado delicado y eficiente que permite alargar la vida de las prendas. De todas formas, hay que recordar su capacidad de cuatro prendas a la vez, de modo que no esperes sacar la colada de la lavadora y pasar todo directo al Styler.

Esto último quizá para prendas urgentes puede tener sentido. Pero mejor recurrir al clásico tendedero o secadora.

Hablemos de la opción de la higienización: marketing o realidad Gracias a su tecnología de vapor de agua TrueSteam, el armario es capaz de eliminar el 99,99% de virus, bacterias y alérgenos de las prendas, incluido el coronavirus humano. Esta tecnología sitúa la temperatura del interior del armario entre 60ºC y 62ºC para una higienización con la máxima eficiencia, pero suave para evitar el deterioro de los tejidos o rellenos. ¿Necesitas está prestación? No. Y nos explicamos. A las temperaturas que trabaja la LG Vapor Cleaner Styler efectivamente estamos alcanzando esos niveles de higienización. Pero salvo que trabajes en un hospital y uses la misma ropa que en tu día a día, la probabilidad de que esos virus o bacterias tengan impacto en tu salud a través de los tejidos es prácticamente mínima. Además, en el caso concreto del coronavirus, la supervivencia del virus en la ropa es mínima. Cuando vayas a meter la prenda en el aparato, ya no será necesario.

LG Vapor Cleaner Styler

Por supuesto, tiene WiFi

Este armario de vapor puede controlarse y monitorizarse de forma remota a través de la aplicación LG ThinQ gracias a la conectividad WiFi integrada, aunque sus funcionalidades son limitadas. Es decir, que forma parte de esos electrodomésticos con WiFi que aún no han encontrado su lugar en el mundo. O al menos su utilidad real.

Nos permite programar ciclos a distancia para que las prendas estén en el punto deseado al ponérnoslas, o recibir avisos sobre el estado de un programa en activo desde cualquier lugar. Es como a versión de programar, pero de forma más sofisticada. Aún así, alguien tendrá que hacer la tarea de meter las prendas en el LG Vapor Cleaner Styler.

Pero su funcionalidad más útil es la de descargar programas adicionales diseñados para prendas especiales, como aquellas hechas de cuero o pieles, corbatas de seda o mantas y edredones. Estos programas pueden cargarse solo uno por vez, y en el frente del armario hay un botón dedicado para ese programa personalizado. Cuando queramos utilizar otro, habrá que descargarlo y reemplazar el previamente instalado.

¿Tiene sentido el LG Vapor Cleaner Styler en un hogar?

Al final del día, el Styler no reemplaza el lavado, el secado ni el planchado, sino que los complementa en un punto muchas veces olvidado: el de la ropa que está en ese limbo de haber sido usada una o dos veces y aún no es necesario lavarla. Poder refrescar estas prendas sin volver a someterlas a un proceso de lavado no solo es amigable con el medio ambiente sino que alarga la vida útil de las mismas.

Pero ¿vale realmente la pena el LG Vapor Cleaner Styler ? La respuesta es un sí, pero no para todo el mundo ni todas las casas. En primer lugar, vale la pena si tienes espacio en tu hogar, ya sea en el vestidor, área de lavado o algún sitio donde un electrodoméstico que tiene casi el tamaño de una nevera pueda caber con facilidad y sin entorpecer tu día a día.

Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta el uso concreto que se le va a dar. Ya te adelantamos: no es, ni mucho menos para todos los públicos. Es, casi, un electrodoméstico para un grupo de población muy concreto. Con un precio de 1.599€ para la versión en blanco y 1.799€ para el acabado en espejo, lo aprovecharán especialmente quienes con frecuencia deban vestir trajes, gabardinas o prendas que requieran una visita a la tintorería para su cuidado.

En conclusión, el LG Vapor Cleaner Styler cumple con lo que promete y es un verdadero aliado para extender la vida de nuestras prendas, reducir las visitas a la tintorería y lucir impecables todos los días. Pero son los factores de precio y tamaño los que tendrás que tener en cuenta al momento de tomar la decisión de compra. También te recomendamos analizar tu armario y tus ciclos de lavado de ropa. Porque para una colada de batalla quizá este no sea tu electrodoméstico.