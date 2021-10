Probablemente existan extraterrestes. O así lo piensa Bill Nelson, nuevo administrador de la NASA. No sabemos qué pruebas maneja Nelson para hacer estas declaraciones. De hecho, por el momento todavía no se ha confirmado ningún tipo de vida extraterrestre en otros lugares del universo. Aunque muchos científicos piensa que no estamos solos. Pero ha dicho que él piensa que probablemente los extraterrestres existan, debido a lo grande que es el universo. También ha comentado, en una conferencia universitaria publicada en internet, que cree en la existencia del multiverso.

"Mi opinión personal es que el universo es muy grande. Y ahora, incluso hay teorías de que podría haber otros universos", comentó Nelson en el Centro de Política de la Universidad de Virginia a principios de este mes de octubre. "Si es así, ¿quién soy yo para decir que el planeta Tierra es la única ubicación de una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra?".

Extraterrestres, ¿existen?

Extraterrestres, multiversos, los OVNI... Nelson no se dejó ningún tema por tocar. Sobre los objetos voladores no identificados también tiene su propia opinión. Y un miedo: que no sean alienígenas sino tecnologías desconocidas de otras potencias mundiales.

"Esperamos que no sea un adversario aquí en la Tierra el que tenga ese tipo de tecnología. Pero es algo", comentó Nelson sobre los avistamientos de estos objetos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas del país. "Y así, esta es una misión que estamos buscando constantemente - ¿qué, quién está ahí fuera? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? ¿Cómo nos hemos desarrollado? ¿Cómo nos hemos civilizado? Y están esas mismas condiciones ahí fuera, en un universo que tiene miles de millones de otros soles en miles de millones de otras galaxias - es tan grande que no puedo concebirlo".

Nelson viajó al espacio del 12 al 18 de enero de 1989, con el Trasbordador Espacial Columbia

Nelson ha sido senador demócrata por Florida entre 2001 y 2019. Ahora, es el director de la NASA, pero no tiene formación científica. Eso sí, desde que comenzó en política, allá por los años 70, ha sido un gran defensor de los viajes espaciales. Incluso ha sido entrenado anteriormente por la propia agencia; ya que en 1986 se convirtió en el segundo miembro del Congreso de los Estados Unidos en viajar al espacio. Lo hizo con el Transbordador Espacial Columbia apenas diez días antes del fatal accidente del Challenger. Ahora, es administrador de la NASA desde el pasado 29 de abril.

Mientras nos llegan pruebas de la existencia de vida extraterrestre, porque la estamos buscando, se puede ver la entrevista completa a Nelson en el siguiente vídeo: