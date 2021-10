El interés que existe por El juego del calamar está lejos, muy lejos de terminar. De hecho, esta semana se convirtió en la serie más exitosa en la historia de Netflix, un logro que posiblemente le permita expandir su historia más allá de los episodios que ya disfrutamos. ¿Habrá segunda temporada? Si bien Netflix no se ha pronunciado al respecto, al menos un actor ha levantado la mano para retomar su papel.

Spoilers de El juego del calamar a continuación.

Hablamos de Wi Ha-jun, responsable de interpretar al detective Hwang Jun-ho. Antes de continuar, debemos recordar que su personaje perdió la vida a manos de su hermano, que resultó ser el líder y organizador de los juegos. Tras su destino podríamos intuir que no tiene oportunidad alguna de "revivir", pero… ¿y si no murió? Pues esta es precisamente la esperanza que tiene Ha-jun, quien no ha ocultado sus ganas de aparecer en una hipotética segunda temporada.

En una entrevista con Deadline, Wi Ha-jun expresó su deseo de que el personaje siga vivo para continuar su investigación. Aunque consiguió ocultarse entre los empleados durante varios días e identificó al líder de la misteriosa organización, nunca conoció los motivos que tuvo su hermano para involucrarse en una actividad tan siniestra. Podríamos decir que es una de las historias que quedaron un tanto inconclusas en El juego del calamar.

Wi Ha-jun en 'El juego del calamar'

"Me muero por saber qué le pasó [a su personaje]. Quiero que regrese vivo, encuentre a su hermano y le haga muchas preguntas. Como hermano, le preguntaría con sinceridad. Como detective, también quiero explorar los secretos generales detrás del juego. Realmente espero ver a Jun-ho volver con vida y explorar todas estas preguntas. También espero ver un lado más fraternal de su relación", señaló.

Ciertamente, si Netflix planea producir una segunda temporada de El juego del calamar, el detective Hwang Jun-ho tiene opciones de volver. ¿Por qué? Algunos consideran que el hecho de no ver la escena completa de su supuesta muerte deja abierta la puerta a su regreso. El tiempo dirá, entonces, si la plataforma realmente quiere continuar una historia que maravilló a millones de personas de todas partes del mundo.