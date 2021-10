¿Tienes el código IMEI? Esta pregunta te la habrán hecho en alguna ocasión. En especial si has perdido tu smartphone o si te lo han robado y quieres localizarlo o, al menos, bloquearlo. El IMEI es una combinación de números que sirve para identificar cada teléfono móvil. Una especie de matrícula que diferencia cada marca, modelo y dispositivo de manera individual. ¿Conoces el IMEI de tu iPhone, Samsung, Xiaomi o cualquiera que sea el fabricante de tu smartphone?

IMEI es el acrónimo de International Mobile Equipment Identity. En castellano, Identidad Internacional de Equipo Móvil. Este código viene integrado en cada teléfono móvil GSM. Esto incluye los teléfonos inteligentes y los teléfonos básicos. El propósito del código IMEI es identificar cada dispositivo a nivel mundial.

Pero aparte de para diferenciar un teléfono de otro, ¿qué podemos hacer con un IMEI? ¿Para que nos puede servir a nosotros? Y ya puestos, ¿cómo localizarlo en tu smartphone?

La importancia del código IMEI

Decíamos que IMEI o código IMEI es una combinación de números. Su objetivo es diferenciar cada teléfono móvil GSM en todo el mundo. Es un código único e intercambiable, a diferencia de tu número de teléfono, que puedes usar en diferentes dispositivos móviles.

Además de en tu teléfono, el código IMEI está guardado en una base de datos llamada EIR (Equipment Identity Register, Registro de Identidad de Equipo). Cuando tu teléfono accede a una red móvil, la operadora recibe tu IMEI para saber qué dispositivo está usando la red.

En esa base de datos hay tres listas. La lista blanca es la de los dispositivos autorizados a realizar y recibir llamadas. La lista gris, no siempre disponible, identifica dispositivos que pueden realizar y recibir llamadas pero que “pueden ser supervisados para descubrir la identidad del usuario” a través de la SIM, según explica Wikipedia. La tercera lista es la lista negra. Es la de los dispositivos bloqueados para que no puedan acceder al sistema, bien por un robo o un uso ilegal o perjudicial para la red u otros dispositivos.

El IMEI está normalizado por la 3GPP, el conglomerado de asociaciones de telecomunicaciones que unifica las comunicaciones móviles a nivel mundial. Para los más curiosos, el código IMEI se puede dividir en cuatro partes. La primera consta de 6 números. Se llama TAC (Type Allocation Code). De esos 6 números, los dos primeros identifican el país de fabricación del teléfono. Los números 7 y 8 se llaman FAC (Final Assembly Code), e identifican el fabricante del dispositivo. Los números 9 a 14 (6 números), son el número de serie del teléfono. Por último, el número 15 es el dígito verificador o spare. Verifica que el IMEI es correcto.

¿Para qué necesitarás un IMEI? Con este código podemos bloquear dispositivos móviles a distancia en caso de robo o pérdida. Tu proveedor de telecomunicaciones te lo pedirá si te pones en contacto con él para que bloquee el teléfono. Así, el ladrón tendrá en sus manos un teléfono que no puede conectarse a la red móvil.

El código IMEI también sirve para que un teléfono móvil esté limitado a determinado proveedor de telefonía móvil. Si compras o adquieres un smartphone de ese tipo, necesitarás el IMEI para desbloquearlo. Para identificarlo, un IMEI es un código que consta de 15 dígitos.

¿Dónde encontrar el IMEI?

Tanto en teléfonos móviles clásicos como en smartphones y otros dispositivos que pueden conectarse a la red móvil, el código IMEI suele estar impreso en la parte trasera del mismo. No a simple vista. En concreto, está en el interior de la parte trasera, bajo la batería. Normalmente, debajo de un código de barras.

Como curiosidad, si tu smartphone o teléfono móvil tiene doble SIM, en ese es posible que tu dispositivo conste de dos números IMEI. Los encontrarás en el mismo lugar. Por otro lado, conviene no confundir el IMEI con el número de serie. Ambos aparecen en el mismo sitio pero se diferencian en que el código IMEI consta de 15 números y el número de serie combina letras y números.

Si no puedes desmontar la parte trasera de tu teléfono para extraer la batería y así ver el código IMEI, o simplemente prefieres no hacerlo, puedes preguntarle a tu dispositivo móvil cuál es su IMEI mediante un código. Si tecleas *#06# en tu teléfono, aparecerá en pantalla el IMEI. Es gratis y no implica realizar una llamada ni enviar un mensaje SMS.

Si acabas de comprar tu teléfono o smartphone, el IMEI puedes encontrarlo en el recibo de compra del mismo. O en su defecto, en la propia caja del teléfono, en una etiqueta que encontrarás en un lateral o en la parte trasera de la misma.

El código IMEI de tu iPhone

Los teléfonos móviles clásicos se pueden desmontar fácilmente. Algunos smartphones con Android también. Lo son porque es la única manera de quitar la batería y colocar la tarjeta SIM. Sin ella no puedes acceder a la red móvil. Pero si tienes un iPhone, la tarjeta SIM se coloca por un lateral. Así que, ¿cómo localizar la SIM del iPhone?

Como dije antes, si lo acabas de comprar, encontrarás la SIM de tu iPhone en una pegatina en la caja del teléfono. Suele estar en la parte trasera e incluye información sobre el modelo de iPhone, su capacidad de almacenamiento y su IMEI y número de serie. También verás el IMEI en la parte trasera del propio iPhone o iPad.

Si no tienes la caja a mano, puedes preguntarle directamente a tu iPhone. También tienen IMEI los iPad con capacidad para tarjeta SIM. La manera más rápida de ver el código IMEI de un iPhone es desde Ajustes > General > Acerca de / Información. Ahí verás la versión de iOS instalada, el modelo de teléfono, su código identificador de modelo, el número de serie y el código IMEI que necesitas, entre otros datos. También verás ahí el operador de telefonía, el código MEID y el ICCID, etc.

Otra manera de localizar el IMEI de tu iPhone es a través de la bandeja en la que colocas la tarjeta SIM. Esa que tienes que extraer introduciendo una aguja o clip en un diminuto agujero la primera vez que vas a usar tu iPhone. En esa bandeja encontrarás el código IMEI. Aunque por su tamaño tal vez te cueste leerlo.

El código IMEI de tu smartphone Android

Si tu teléfono es marca Samsung, Xiaomi, Huawei, OPPO, Alcatel, Realme, Motorola y un largo etcétera, seguramente su sistema operativo sea Android. En todos estos casos, puedes preguntarle al sistema operativo cuál es el IMEI de tu teléfono móvil.

Con dispositivos Samsung, por ejemplo, la ruta a seguir es Ajustes > Información del dispositivo > (Información IMEI y número de serie) o Código de modelo. En algunos modelos, como la serie Galaxy S10, la ruta es Ajustes > Acerca del teléfono.

En otras marcas, la ruta es similar. Sea cual sea la versión de Android, el código IMEI suele estar en Ajustes > Acerca del teléfono o una combinación similar. Si no lo encuentras, prueba a buscarlo en el buscador integrado en Ajustes de Android.

Y como último recurso, siempre puedes ejecutar el código *#06# que comenté antes y que te dará el código IMEI sea cual sea tu teléfono.