Cuando de robots de cocina se trata, solemos pensar en preparaciones complejas y reservadas para quienes ya tienen mucha experiencia en la confección de platos elaborados. Pero gracias a su aplicación móvil, el Cecotec Mambo 10090 acompaña a todo tipo de usuarios, desde el más avanzado hasta el que se aventura a la cocina con timidez.

Para repasar rápidamente, ¿en qué consiste un robot de cocina? Es una unidad que combina varios dispositivos de cocina (once, en este caso) en uno solo. Y con treinta funciones puede realizar todo tipo de tareas: trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtea, monta, emulsiona, mezcla, hierve, mantiene caliente, fermenta, cocina al baño maría, cocción lenta, y la lista continúa.

En su pantalla digital con control táctil se puede configurar de forma independiente la velocidad, el tiempo, la temperatura grado a grado y la potencia calorífica. Este nivel de precisión ayuda muchísimo a controlar las variables a la hora de cocinar: en vez de mover un regulador a lo que nos parezca que sea “fuego medio”, podemos indicar exactamente a cuántos grados debe calentarse. Los resultados son mucho más predecibles.

La aplicación móvil, una de las mayores ventajas de la Cecotec Mambo 10090

Lo que más me ha llamado la atención de este Cecotec Mambo 10090 es la posibilidad de conectarlo al móvil para controlarlo desde su aplicación. Una vez descargada la misma, y con el Cecotec Mambo 10090 conectado a la corriente eléctrica y encendido, solo hay que presionar a la vez los botones táctiles de temperatura y potencia para poner el robot en modo de conexión WiFi. El proceso se termina dentro de la app móvil y es muy fácil y rápido. De hecho, más rápido que muchos otros componentes de domótica.

Esta conectividad inalámbrica, además, permite a Cecotec hacer actualizaciones al firmware del robot pudiendo en el futuro añadir funcionalidades o corregir problemas. La aplicación móvil no solo nos permite configurar todas las opciones del robot en remoto, sino también recibir una guía paso a paso para la confección de cientos de recetas pre-cargadas. O bien darle instrucciones personalizadas desde la interfaz móvil aunque estés lejos del dispositivo.

En cuanto a las recetes, Thermomix no tiene rival. Existen más de 40.000 oficiales bajo su suscripción mensual de 36 para los modelos con WiFi integrado. En el caso de la Cecotec Mambo 10090 son muchísimas menos, concretamente 200. Pero no te preocupes, cientos de usuarios in Internet ya han hecho el trabajo por ti y ya se han puesto con nuevas opciones listas para esta versión de robot de cocina.

No solo son recetas, el robot de cocina te acompaña en todo el proceso

Las recetas pre-cargadas no se limitan a textos que nos indican qué configuración hay que aplicar, sino que la misma ya está guardada para cada paso de la preparación. De modo que solo hay que agregar los ingredientes, presionar un botón en el móvil y el robot automáticamente se configura en la velocidad, temperatura y potencia que corresponden.

Siguiendo cada uno de los pasos indicados para la elaboración de las recetas, y recibiendo alertas push durante la elaboración, he conseguido preparar platos que nunca hubiera imaginado. Y sin tener más experiencia en la cocina que la de poner un pollo con calabaza al horno y rezar para que no se queme.

Para manos más expertas, además, cuenta con un sistema manual para que cada uno configure la receta a su gusto y permite guardar las recetas y compartirlas con la comunidad, o con el robot de tus amigos.

No es solo un aparato, es un conjunto de muchos elementos

Además de la tecnología digital que incorpora, el Cecotec Mambo 10090 trae una serie de accesorios que multiplican las elaboraciones que se pueden realizar con él.

Jarra a prueba de agua de acero inoxidable, apta para el lavavajillas.

Jarra Habana: con revestimiento cerámico extremadamente antiadherente, para platos delicados como risottos, chocolates o masas.

Báscula incorporada de alta precisión: pesa los ingredientes que vas depositando en la jarra, evitando tener que usar aparatos adicionales.

Cuchara MamboMix: para amasar o remover lentamente las preparaciones.

Cestillo para hervir.

Accesorio para cocina al vapor de dos niveles.

Accesorio de mariposa.

Espátula especialmente diseñada.Esto puede ser un problema

El Cecotec Mambo 10090 ya es de por sí un aparato que mejora mucho la experiencia de cocina en cuanto a su performance. Y al combinar 11 dispositivos en uno solo nos ahorra también espacio y cantidad de bártulos que tenemos dando vueltas al cocinar.

En cualquier caso, esto puede ser tanto una ventaja como un problema. Las cocinas no suelen ser espacios especialmente amplios, por lo que introducir un aparato de estas dimensiones puede suponer un problema para muchos. También cuenta con muchos accesorios que habrá que guardar mientras no se usen. Habrá que tener en cuenta dónde colocaremos nuestra Cecotec Mambo 10090 antes de comprarla, porque si algo está claro es que si no está a mano y con un lugar permanente en nuestra encimera no sacaremos el mejor partido de ella.

¿Debo comprarme una Cecotec Mambo 10090?

Como cocinera de nivel básico me resultó muy rápido entender cómo funciona, primero siguiendo al pie de la letra las recetas desde la aplicación paso a paso, y luego pudiendo usarlo a criterio para necesidades que surjan en el momento.

La integración con la aplicación móvil simplifica muchísimo el proceso de cocción, tanto al ahorrarnos tiempo de ingresar cada configuración manualmente para las recetas pre-cargadas, como al darnos una interfaz de usuario rápida y amigable si queremos hacerlo manualmente.

Es, en definitiva, la Cecotec Mambo 10090 es el robot perfecto tanto para los amantes de la cocina como para aquellos que solo quieren salir del paso con buenos resultados. Y por un precio bastante asumible. No sustituye, ni mucho menos, las funcionalidades de una sartén o un horno. Recuerda que un robot de cocina es un soporte más que nos puede quitar mucho trabajo, pero no nos librará de trastear un rato en la cocina.

Comparado con otras marcas del mercado que pueden llegar a los 2.000 euros, la relación precio–calidad–prestaciones de la Cecotec Mambo 10090 por casi 300 euros probablemente no tenga comparación.