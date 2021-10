Han pasado 10 años sin Steve Jobs. Al tratarse de una fecha tan importante para el mundo de la tecnología, y principalmente para Apple, hoy los de Cupertino están rindiendo homenaje a su fundador. Primero, a través de un emocionante vídeo que recopila algunos de los mejores momentos —y frases— de Jobs en su carrera en Apple. Ahora, sin embargo, es Tim Cook quien lo recuerda por medio de una emotiva carta enviada a todos los empleados.

El actual CEO de Apple, que ha liderado a la tecnológica desde la muerte de Steve Jobs en 2011, hizo hincapié en que esta fecha debe dedicarse a celebrar la vida del visionario. Además, dejó entrever que la filosofía que inspiró a Jobs a crear Apple sigue siendo una parte esencial la compañía actual. Reproducimos íntegramente la carta que recoge Bloomberg, a continuación:

"Hoy se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de Steve. Es un momento para celebrar su vida y reflexionar sobre el extraordinario legado que dejó.

Steve creía que 'las personas apasionadas pueden cambiar el mundo para bien'. Esa es la filosofía que lo inspiró a crear Apple, y que vive hoy en nosotros.

Steve era muchas cosas: brillante, divertido y sabio, un esposo, un padre, un amigo y, por supuesto, un visionario. Nos desafió a ver el mundo no por lo que era, sino por lo que podría ser. Y ayudó a muchas personas, incluyéndome, a ver el mismo potencial en nosotros. No pasa un día en el que no piense en él.

Este año, como cualquier otro, recordamos el profundo impacto que nuestros productos tienen en el mundo. Me siento muy afortunado de pasar nuestros días creando herramientas tremendamente innovadoras que conectan a las personas, que las inspiran a pensar de manera diferente y las empoderan para también hacer su propia contribución al universo. Es uno de los muchos regalos que Steve nos dio a todos.

Ojalá Steve estuviera aquí para ver la forma en que su espíritu vive en todo tu increíble trabajo. Pero, sobre todo, desearía que pudiera ver lo que harás a continuación. Steve dijo una vez que sus logros más orgullosos eran los que estaban por llegar. Pasó todos los días imaginando un futuro que nadie más podía ver y trabajando sin descanso para darle vida a su visión.

Steve era una figura singular, pero nos enseñó a todos a volar. Lo extraño y lo apreciaré siempre.

Tim."