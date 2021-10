YouTube ha anunciado el adiós definitivo a los YouTube Rewind, el popular vídeo resumen anual donde la compañía reunía a los youtubers más grandes, los memes más famosos y las tendencias que han transcurrido a lo largo del año. La plataforma, recordemos, canceló la edición de 2020 a causa de la pandemia. No obstante, los anteriores vídeos no destacaban precisamente por la calidad del contenido, sino por el gran número de "Dislikes".

YouTube recibió un elevado número de críticas durante los últimos años por los vídeos donde incluso aparecían usuarios que no formaban parte de la plataforma, como Will Smith o Ninja. Sin embargo, ha confirmado a Tubefilter que la causa no son los comentarios negativos. Según la compañía, la plataforma se ha vuelto tan grande que es "imposible encapsular su inmensidad y diversidad" en un vídeo recopilatorio de unos minutos de duración.

Es por eso que deja la puerta abierta a que sean los creadores sean los que produzcan sus propios Rewinds. Aportando así mayor creatividad y un estilo diferente a lo que YouTube hacía hasta ahora. "Seguirá siendo inspirador ver las formas en que los productores de contenido más creativos del mundo, nuestros creadores de YouTube, encapsulan el final del año en sus propios resúmenes de video, mientras YouTube retira su propio video de Rewind". Comenta un portavoz de YouTube.

El citado medio asegura que YouTube no ofrecerá ningún tipo de financiación a los creadores que quieran hacer su propio resumen anual. No obstante, sí promocionará el contenido en sus canales y redes sociales.

YouTube Rewind: una popular recopilación anual que terminó siendo un completo desastre

El primer YouTube Rewind se publicó en 2010, pero no fue hasta 2012 cuando la plataforma comenzó a invitar a youtubers para que hicieran un cameo en el vídeo resumen anual. En 2018, el Rewind llamado "Everyone Controls Rewind", se convirtió rápidamente en el vídeo con más "No me gusta" de todo YouTube. Fue, además, duramente criticado por los internautas. No solo por su aburrida temática, sino porque no se trataron tendencias importantes durante ese año y aparecían usuarios que realmente no formaban parte de la plataforma.

El YouTube Rewind 2019 fue un poco mejor del año pasado, pero también recibió numerosas críticas y millones de "Dislikes". Finalmente, la compañía canceló el vídeo recopilatorio de 2020 a causa del año tan atípico que dejó la pandemia.