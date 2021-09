Hace algún tiempo que WhatsApp viene probando su soporte multidispositivo en la versión beta de la aplicación. Mientras prepara su llegada a todos los usuarios, la compañía ya ha comenzado a trabajar en la versión 2.0 de la función, que permitirá vincular un segundo teléfono móvil.

La primera versión del soporte multidispositivo está pensada para ofrecer un máximo de cuatro conexiones, sin depender de la conexión a Internet del móvil. Se contemplan WhatsApp Web, WhatsApp Desktop, las pantallas Facebook Portal y la futura aplicación de WhatsApp para iPad.

Una de las limitaciones más grandes de esta función es que, como se menciona anteriormente, solo puede ser utilizado en un smartphone a la vez. La buena noticia es que, según WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en una mejora que permitiría usar la aplicación en dos smartphones en simultáneo.

La potencial característica ha salido a la luz gracias a una captura de pantalla de descarga de mensajes cifrados. Esta, aparentemente capturada en un móvil, muestra el mismo mensaje que aparece cuando se usa el modo multidispositivo por primera vez en el cliente web o de escritorio.

Crédito: WABetaInfo

El equipo de WABetaInfo interpreta que esto parece indicar el soporte para un segundo teléfono móvil en el futuro. No obstante, aclaran que de momento no está claro si WhatsApp reservará esta función únicamente para tabletas, aunque, según ellos, "no existe evidencia de que excluyan a los móviles".

En cuanto a la posible fecha de despliegue de esta función de WhatsApp aún no hay noticias. La misma se encuentra en desarrollo y ni siquiera está disponible para los usuarios beta. Por eso solo resta esperar para saber si la compañía realmente implementará una versión 2.0 de su soporte multidispositivo.

Prueba el soporte multidispositivo de WhatsApp hoy

Si bien el soporte multidispositivo aún esta en fase beta, los usuarios ya pueden sumergirse en esta nueva función. Eso sí, existen leves diferencias en el procedimiento a seguir en teléfono Android y iPhone, pero todo se explica detalladamente a continuación.

En Android, los usuarios deben inscribirse al programa beta de Google Play Store desde este enlace y actualizar la aplicación a la última versión. Los usuarios de iPhone, por su parte, solo deben actualizar WhatsApp.

Ahora sí, sin importar si se trata de Android o iOS, dentro de WhatsApp seleccionar Ajustes > Dispositivos vinculados. Tocar en "Versión beta para varios dispositivos" y seleccionar "Unirme a la versión beta".

Una vez hecho esto, solo se deberá volver a iniciar sesión en los dispositivos deseados con el código QR DE WhatsApp. No obstante, es preciso aclarar que al tratarse de una versión beta puede contener errores y presentar inestabilidad.