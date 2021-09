La serie de Disney Plus ¿Qué pasaría si…? ha traído algunas sorpresas, además de las obvias. Más allá de las historias alternativas de los héroes favoritos de la factoría de Marvel, también ha incluido homenajes muy directos a los cómics. Pero uno de ellos se ha repetido en dos oportunidades en dos capítulos: Shuma-Gorath. Lo que puede significar que ¿Qué pasaría si…? puede ser la forma de mostrar a un futuro villano multiversal y de enormes poderes.

Si recuerdas el primer capítulo de la serie, Capitana Marvel tuvo que enfrentarse a una criatura tentacular y de un solo ojo llegada a través del teseracto. En el más reciente capítulo de ¿Qué pasaría si…?, Strange invoca a criaturas interdimensionales y la más poderosa es en apariencia la misma. ¿Se trata de una casualidad?

En realidad podría ser la confirmar del rumor que afirma que para la secuela de la historia de Strange, habrá un villano tradicional de los cómics. Y ese podría ser Shuma -Gorath, una criatura a la que el Hechicero Supremo se enfrentó más de una vez. Y también una que podría ser una considerable amenaza en un universo con realidades escindidas y por completo independientes.

Shuma-Gorath, un recorrido por espacios cósmicos oscuros

Para dar un poco de contexto. El Universo de Marvel se divide de una forma más o precisa. Por lado se encuentran los héroes que están relacionados con la pseudociencia (como Iron Man) y los dioses (como Thor y los Eternos). El tercer grupo vinculado con la magia incluye a Stephen Strange y Wanda Maximoff entre otros, pero también una serie de criaturas inclasificables. Una de ellas, es Shuma-Gorath.

La criatura, que guarda similitudes más que evidentes con cualquier bestia temible del mundo Lovecraft, ha sido uno de los enemigos recurrentes de Strange. Pero también uno de los intentos de Marvel por crear una mitología propia basada en cierta pretensión cósmica.

De hecho, el mundo del cómic de Marvel posee todo tipo de bestias más o menos semejantes, que parecen relacionadas por la misma noción catastrófica. No solo se trata de personajes capaces de destrozar una realidad, sino también de crear situaciones de índole multiversal. Y eso es lo que hace que Shuma -Gorath sea de especial interés justo ahora.

Desde las profundidades del Universo, un mago te invoca

Como ser sobrenatural que es, Shuma-Gorath suele incluirse en las historias Marvel relacionadas con la magia. Y para su Fase 4, la casa de las Ideas decidió que el multiverso fuera una combinación entre magia y pseudociencia. Por un lado, Wanda Maximoff logró llegar al cenit de su poder como bruja del caos. Lo más probable es que personaje use su poder para reescribir la realidad. Su principal capacidad en el universo del cómic.

Por otro lado, el hecho de que Sylvie asesinara al que El que Permanece terminó por romper el férreo control del villano sobre la línea temporal. Hasta entonces, los recursos en apariencia tecnológicos de la TVA habían mantenido la sagrada línea del tiempo unificada. Pero después de la muerte del personaje de Jonathan Majors, el tiempo se abrió de forma aleatoria y en varias direcciones a la vez. El resultado fue un rico multiverso que Marvel piensa explorar en sus próximas películas.

Eso hace que Shuma -Gorath cobre importancia. Con orígenes que se remontan al universo mismo, es el villano ideal para una historia estratificada y fragmentada en líneas paralelas. Pero, ¿quién es esta criatura que al parecer tendrá importancia capital en el futuro de Marvel? Más que un monstruo, es una manifestación de la realidad.

Shuma-Gorath, el terror de un solo ojo

Forma parte de los llamados Grandes Antiguos, más que la tierra y del Universo. Marvel no ha creado una mitología específica para ellos, pero pueden manifestarse de forma distinta. Como resultado, algunos pueden aparecer como Shuma-Gorath, que tiene un evidente parecido con los antiguos de Lovecraft. Y no solo en lo físico: la criatura también es una inteligencia antigua y voraz, con un ilimitado apetito de destrucción.

En su dimensión, las habilidades de Shuma-Gorath lo convierten en uno de los seres más poderosos del Universo Marvel. Como poder del Caos, tiene la capacidad de controlar las mentes de quienes lo rodean y en otras dimensiones. Este rasgo podría incluir una relación más que directa con los eventos que veremos a futuro.

Se ha rumoreado que la criatura podría aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo cual no es del todo descabellado. Después de todo, Wanda Maximoff será uno de los personajes principales. Posteriormente, los rumores sobre presencia de Loki y Sylvie como parte de la historia podrían reforzar la idea del caos multiversal. Como se recordará, la serie de Loki explicó que las variantes del dios asgardianos eran la forma en que el universo manifestaba su tendencia al caos.

El poder, el miedo y el futuro

Lo más probable es que la secuela de Strange muestre el principio de la guerra multiversal. Por lo que la posibilidad de un caos total sea inminente. ¿No sería Shuma-Gorath el villano ideal para una historia semejante? Según los cómics, es increíblemente fuerte y solo puede dañarse con poderosos ataques mágicos.

También puede hacer que sus extremidades tengan garras y tenazas y puede disparar rayos desde sus ojos y tentáculos. Debido a su poder, nadie ha visto nunca su verdadera forma. De hecho, Shuma-Gorath incluso dice que su cuerpo es solo un recipiente para contener su poder. Sin embargo, no es tan poderoso fuera de la dimensión de su hogar, pero sigue siendo una amenaza considerable.

Un dato de considerable importancia es que Shuma-Gorath puede destruir galaxias e incluso realidades enteras. ¿No es lo que ocurrió con Strange en su desesperada búsqueda para revivir a Christine?¿No había absorbido Strange los tentáculos de una criatura invocada desde las dimensiones oscuras?

En comparación, Galactus, que es un celestial, solo puede consumir planetas enteros. Shuma-Gorath puede destruir galaxias a través de una habilidad llamada presión de aura. Lo que podría explicar la gran cantidad de personajes con capacidades mágicas y psíquicas, que la secuela del doctor Strange reúne.

La gran pregunta, ¿podría criatura de semejante poder ser contenida por Capitana Carter o mutilada por Doctor Strange? La respuesta es básica: solo si está fuera de su dimensión. Incluso se le ha prohibido entrar en la Tierra gracias a Yagotha, un guardián que la protege.

En las contadas ocasiones en que parece, la criatura puede ser más pequeña o menos poderosa de lo que es en su dimensión de origen. Si analizamos todo lo anterior, algo queda claro: la secuela del Doctor Strange deberá enfrentar una amenaza fatídica, y lo más probable es que ¿Qué pasaría si…? ya nos la haya presentado.