American Horror Story: Double Feature es la nueva temporada de la serie de éxito. El 25 de agosto, llegó a su décima temporada en Estados Unidos. En España la serie estará disponible el próximo 22 de septiembre en Star y Disney+.

La producción de Ryan Murphy se ha convertido en todo un evento de la cultura pop y en especial, para los amantes del género. Pero más allá de eso, es también un recorrido de enorme interés a través de la forma en que la serie ha demostrado reinventarse. Incluso en sus momentos más bajos y criticados.

La temporada número diez del programa estaba confirmada incluso antes de su novena, American Horror Story: 1984. La novedad deja en claro la confianza del canal FX en una de sus series más reconocidas. Eso a pesar de sus altibajos y criticados cambios de ritmo y forma.

Para la décima temporada, Ryan Murphy promete que no solo recorrerá nuevos espacios en el género, sino que además le dará un segundo aire a la serie. ¿Qué podemos esperar de los episodios de una de las series de culto de la televisión actual? Hagamos un recorrido por todo lo que sabemos hasta ahora sobre American Horror Story: Double Feature.

¿Cuántos episodios tendrá 'American Horror Story: Double Feature'?

Quizás en una forma simbólica de llegar a un número representativo de temporadas, habrá diez episodios de estreno para American Horror Story: Double Feature. De hecho, es el promedio de capítulos en la serie de los últimos años. Apocalypse y Roanoke, tuvieron el mismo número. En cambio, American Horror Story: 1984 solo tuvo nueve.

¿Cuáles son los títulos de los episodios de la nueva temporada?

Por ahora, los únicos nombres disponibles de la nueva temporada de American Horror Story son del primero al séptimo. Según la IMDb los títulos serían:

Cape Fear

Pale

Thirst

Blood Bath

Gaslight

Winter Kills

Take Me To Your Leader

Por supuesto, resulta curioso que el primer capítulo haga una referencia, quizás de forma involuntaria, a Cape Fear, la película de 1991 de Martin Scorsese. En ella, un brutal Robert De Niro acosa a la familia de su ex abogado Nick Nolte. ¿Podría tener el mismo tono y quizás contexto de la icónica película?

También otra teoría que se popularizó en redes sociales es que Cape Fear fue el lugar donde se detuvo el que el grupo de colonizadores que se dirigían Roanoke. El dato incluiría a Double Feature en el universo de la serie.

¿Cuáles son los miembros del elenco original que regresan?

Como suele ser costumbre, los detalles del argumento y el elenco son las grandes preguntas de la temporada de American Horror Story: Double Feature. En febrero de 2020, Ryan Murphy compartió en Instagram un corto teaser que mostró a varios rostros conocidos que regresarán a la historia. La mayoría son recurrentes al elenco principal. Desde Kathy Bates, Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson hasta Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe. También se confirmó que Angelica Ross y Finn Wittrock estarán de vuelta junto a Frances Conroy.

No obstante, el mayor punto de atención sigue siendo la participación de la ex estrella infantil Macaulay Culkin. De hecho, Murphy comentó a E! News Culkin tiene una “parte muy, muy loca” que incluye tener “sexo loco y erótico con Kathy Bates”.

¿Qué historia narra 'American Horror Story: Double Feature'?

Para no variar, Ryan Murphy mantuvo el secreto del argumento de la serie el mayor tiempo posible. Finalmente, hace unas pocos meses, declaró que la temporada contará “dos historias aterradoras: una junto al mar y una junto a la arena”.

Poco a poco, las crípticas declaraciones del showrunner han tomado sentido. En los sucesivos teaser y tráilers todo parece indicar que el argumento versará alrededor del mar y sus horrores. Pero en especial, el acoso que sufrirá en una ciudad costera la pareja casada interpretada por Finn Wittrock y Lily Rabe.

Para hacer las cosas más complicadas, Murphy declaró a TV Guide sobre un una posible pista de la historia de la temporada diez,que se incluyó en la ocho. Según indica Newsweek, se trata de una referencia directa a una leyenda urbana que será desarrollada en la nueva temporada de American Horror Story: Double Feature.

Claro está, los fans también se han obsesionado con la posibilidad de que como en otras ocasiones haya algo de casos reales en la serie. En un hilo de Reddit se ha explorado la posibilidad de que el argumento se base en el caso sin resolver de Lady on the Dunes. En 1974 el cuerpo de una mujer no identificado fue descubierto a lo largo de las dunas de arena de Massachusetts. ¿Podría ser parte del repertorio de horrores de la nueva temporada?

¿Cuál es la conexión con el resto de las temporadas?

En abril del 2020, Ryan Murphy bromeó con los fans al mostrar en Instagram una fotografía del villano en látex de la primera temporada. Como cualquier seguidor de la serie sabe, el traje ha tenido un largo recorrido a través de la historia de American Horror Story.

En la primera temporada fue usado por Tate Langdon. Después por Michael Langdon cuando regresó a Murder House en Apocalypse. Pero en realidad, si rastreamos su enrevesada historia, encontramos que fue comprado en una tienda de S&M por el anterior propietario de Murder House, Chad Warwick. ¿Todo un hilo extraño que conducirá a la actual temporada de American Horror Story: Double Feature?