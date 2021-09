El primer avance de Licorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson, ha sido liberado al público luego de ser mostrado en algunos cines de Los Ángeles a lo largo del mes.

Se trata de una película coming-of-age (clásico género americano enfocado en adolescentes y su proceso de auto-descubrimiento) del aclamado director conocido por largometrajes como Boogie Nights, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, y más recientemente Phantom Thread (2017), que le valió su segunda nominación a los premios Oscar como Mejor Director.

Al igual que Boogie Nights, la trama de Licorice Pizza se ubica en los años 70 en el valle de San Fernando, California.

El elenco incluye a Bradley Cooper (es su primera obra con Thomas Anderson), Benny Safdie (conocido por co-escribir y co-dirigir películas como Good Time y Uncut Gems junto a su hermano Josh), Maya Rudolph (esposa de Paul Thomas Anderson), Alana Haim, y el protagonista Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman, frecuente colaborador de Paul Thomas Anderson.

Por lo que nos adelanta este tráiler musicalizado con el clásico Life on Mars de David Bowie, el personaje de Hoffman es un adolescente que aspira a ser actor y se enamora de una chica mayor que él.

El primer trabajo de Bradley Cooper con Paul Thomas Anderson

Bradley Cooper interpreta a Jon Peters, un conocido productor de Hollywood cuyos créditos incluyen la versión de 1976 A Star Is Born. Esto difícilmente es una coincidencia dado que hace solo 3 años dirigió, produjo y protagonizó junto a Lady Gaga una nueva versión de A Star Is Born.

Se espera que el 25 de diciembre se estrene Licorice Pizza en todo Estados Unidos, pero aún se desconoce si esa fecha coincidirá con su lanzamiento global. Recordemos que, debido a la pandemia de la COVID-19, algunas productoras han apostado por diferentes fechas de estreno en función del país. Evidentemente, todo depende de las condiciones sanitarias del la región.