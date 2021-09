No cabe duda de que la fama le viene a Peter Jackson (n. 1961) por haber dirigido la trilogía de El Señor de los Anillos, una de las obras cinematográficas con mayor recaudación en la taquilla mundial y que más premios importantes ha recibido. A él, en concreto, le ha procurado tres Oscar: mejor película, dirección y guion por El retorno del rey, un Globo de Oro y un par de BAFTA; más de cien galardones en certámenes celebrados en todo el planeta para ese hito de la aventura, la fantasía y la épica tolkieniana.

Por otro lado, la verdad es que, con Criaturas celestiales, ya había obtenido nada menos que el León de Plata en el Festival de Venecia. Pero, a día de hoy, el cineasta neozelandés parece desaparecido en combate desde que concluyó su otra trilogía basada en la obra de J. R. R. Tolkien, la de El Hobbit en 2014. Pero, como James Cameron desde Avatar (2009), se ha dedicado a los documentales: el largometraje Ellos no envejecerán (2018) y la miniserie The Beatles: Get Back (2021).

La opinión de la crítica especializada sobre la obra de Peter Jackson

Los números que muestra la sección de Rotten Tomatoes para los críticos son los siguientes en cuanto a las mejores películas Peter Jackson, ordenándolas de mejor a peor:

El Señor de los Anillos: El retorno del rey (2003): nota media de 8,7 sobre 10 en 275 críticas. El Señor de los Anillos: Las dos torres (2002): media de 8,5 en 255 críticas. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001): media de 8,2 en 235 críticas. Criaturas celestiales (1994): media de 8,1 en 54 críticas. King Kong (2005): media de 7,7 en 267 críticas. Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro) [1992]: media de 7,5 en 42 críticas. El Hobbit: La desolación de Smaug (2013): media de 6,8 en 250 críticas. El delirante mundo de los Feebles (1989): media de 6,5 en 24 críticas. El Hobbit: Un viaje inesperado (2012): media de 6,5 en 305 críticas. Mal gusto (1987): media de 6,4 en 21 críticas. El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (2014): media de 6,3 en 265 críticas. Agárrame esos fantasmas (1996): media de 6,2 en 41 críticas. The Lovely Bones (2009): media de 5 en 247 críticas.

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes

Acudimos de nuevo a Rotten Tomatoes, pero en esta ocasión para el primer ranking de los filmes de Peter Jackson según las votaciones de sus usuarios:

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo: nota media de 4,1 sobre 5 con más de 250.000 votos. El Señor de los Anillos: Las dos torres: media de 4,1 con más de 250.000 votos. Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro): media de 4,1 con más de 50.000 votos. El Hobbit: La desolación de Smaug: media de 4,1 con más de 250.000 votos. El Hobbit: Un viaje inesperado: media de 4,1 con más de 250.000 votos. Criaturas celestiales: media de 4 con más de 25.000 votos. El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos: media de 3,9 con más de 100.000 votos. Mal gusto: media de 3,8 con más de 25.000 votos. El delirante mundo de los Feebles: media de 3,7 con más de 10.000 votos. Agárrame esos fantasmas: media de 3,7 con más de 50.000 votos. El Señor de los Anillos: El retorno del rey: media de 3,6 con más de 250.000 votos. The Lovely Bones: media de 3,3 con más de 250.000 votos. King Kong: media de 2,8 con más de 250.000 votos.

La opinión de los cinéfilos de IMDb

Por otra parte, estos son los datos que nos brinda también IMDb sobre la opinión del público acerca de la obra de Peter Jackson:

El Señor de los Anillos: El retorno del rey: nota media de 8,9 sobre 10 con 1.706.369 votos. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo: media de 8,8 con 1.727.636 votos. El Señor de los Anillos: Las dos torres: media de 8,7 con 1.542.725 votos. El Hobbit: Un viaje inesperado: media de 7,8 con 779.461 votos. El Hobbit: La desolación de Smaug: media de 7,8 con 549.012 votos. Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro): media de 7,5 con 93.755 votos. El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos: media de 7,4 con 493.110 votos. Criaturas celestiales: media de 7,3 con 61.776 votos. King Kong: media de 7,2 con 406.551 votos. Agárrame esos fantamas: media de 7,1 con 84.812 votos. The Lovely Bones: media de 6,7 con 163.302 votos. Mal gusto: media de 6,6 con 45.449 votos. El delirante mundo de los Feebles: media de 6,6 con 20.618 votos.

La opinión de los cinéfilos de Filmaffinity

Y, para terminar, aquí tenemos la información que nos ofrece Filmaffinity sobre Peter Jackson:

El Señor de los Anillos: El retorno del rey: nota media de 8,2 sobre 10 con 182.646 votos. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo: media de 8 con 189.234 votos. El Señor de los Anillos: Las dos torres: media de 8 con 167.659 votos. El Hobbit: Un viaje inesperado: media de 7 con 82.964 votos. Criaturas celestiales: media de 6,9 con 10.506 votos. El Hobbit: La desolación de Smaug: media de 6,7 con 62.449 votos. Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro): media de 6,7 con 22.162 votos. El delirante mundo de los Feebles: media de 6,4 con 2.970 votos. El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos: media de 6,3 con 46.390 votos. King Kong: media de 6,2 con 71.640 votos. The Lovely Bones: media de 6,1 con 23.994 votos. Agárrame esos fantasmas: media de 6 con 17.653 votos. Mal gusto: media de 5,9 con 8.171 votos.

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de Peter Jackson

Con los resultados sobre la mejor película de Peter Jackson no hay muchas sorpresas: tanto los críticos profesionales como los cinéfilos que votan en IMDb y en Filmaffinity, la agraciada es El Señor de los Anillos: El retorno del rey, mientras que los de Rotten Tomatoes escogen La Comunidad del Anillo. Del mismo modo, la trilogía que adapta la gran obra de J. R. R. Tolkien se encuentra en lo alto del top… excepto para los espectadores de Rotten Tomatoes, quienes además relegan a El retorno del rey al undécimo puesto.

En lo que respecta al peor largo del neozelandés, cada grupo va por libre: la crítica especializada a The Lovely Bones; los usuarios de Rotten Tomatoes, a King Kong; los de IMDB, a El delirante mundo de los Feebles; y los de Filmaffinity, a Mal gusto. Ni asomo de unanimidad.