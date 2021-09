Internet ha hecho que el mundo sea un poco más pequeño. Hoy en día es relativamente fácil ver películas o series made in USA al tiempo que se estrenan allí. Hace unas décadas, debías esperar semanas o meses. Pero todavía hay mucho por mejorar. Por ejemplo, los derechos de emisión de los contenidos audiovisuales hacen que según en qué país vivas, tu catálogo de Netflix, HBO Max o Disney+ será distinto. Es más, en el momento de escribir estas líneas, tal vez no tengas acceso a HBO Max todavía. Pero una VPN puede ponerle remedio.

O qué decir de servicios de streaming como Hulu, Peacock o la plataforma de streaming especializada en terror Shudder. Parte del contenido de Hulu lo tenemos en España con Disney+ a través de la marca Star. Y el contenido de Peacock se se ofrece, en parte, en España bajo el nombre Universal+, que integra contenido que emite en sus canales de pago Calle 13 y Syfy en plataformas de TV de pago.

Pero gracias a los servidores VPN podemos hacer ver que estamos conectándonos desde las ubicaciones geográficas admitidas por esos servicios de streaming. Así, sin moverte de casa tendrás acceso a Netflix USA y ver contenido que no está disponible en tu país. Y lo mismo con otros servicios como Disney+ o HBO Max. Veamos cómo hacerlo y si hay letra pequeña o inconvenientes que debamos tener en cuenta.

Foto por Mollie Sivaram en Unsplash

Netflix USA

Empecemos por la estrella del streaming. Netflix es la plataforma con más usuarios. Y aunque su catálogo suele ser bastante homogéneo y su contenido original se estrena de forma simultánea a nivel mundial, hay contenido de terceros no visible en ciertos países por temas de licencias. ¿Cómo acceder a Netflix USA desde fuera de Estados Unidos?

La solución más práctica y sencilla es empleando un servicio de VPN. Suelen estar disponibles para la mayoría de dispositivos, por lo que podrás ver esas plataformas de vídeo como si estuvieras en USA a través de tu smartphone, tu tablet, tu ordenador o tu televisor inteligente.

Aunque Netflix ha tenido sus más y sus menos con el VPN, su Centro de ayuda habla del tema. “Al usar una VPN para acceder a Netflix se oculta tu región, de modo que Netflix muestra contenido disponible en todas las regiones del mundo”. Una manera indirecta de decirte que no uses VPN. Pero, claro, una VPN te permite elegir la ubicación del servidor que usarás. Si el servidor está en Estados Unidos, tendrás acceso a Netflix USA.

Es más, muchos servicios de VPN destacan su soporte para Netflix. Si no lo hacen, prueba su versión gratuita antes de contratar una VPN. No vaya a ser que luego no puedas usarla para acceder al catálogo completo de Netflix.

¿Y qué ocurre con tu cuenta de Netflix? En principio no tienes que hacer nada. Tu cuenta de Netflix es global. O en palabras de Netflix, “el país que consta en tu cuenta no se puede cambiar a menos que te traslades a otro”. Ese “te traslades a otro” es la función de VPN de elegir un servidor ubicado en un país u otro.

Disney+ USA

En el caso de Disney+, la situación es distinta a la de Netflix. La versión de Disney+ USA se vende en dos versiones, la equivalente a la que hay en otros países y que incluye contenido de Disney, Pixar, Star Wars y Marvel, y una versión más cara que cuenta con el contenido anterior más el de Hulu y el de ESPN+.

Otro inconveniente es que Disney+ se lleva mal con las VPN. En su Centro de ayuda incluye un artículo explicando que si ves el código de error 73 es debido a que esta plataforma de vídeo por internet ha detectado que usas VPN. Y eso no le gusta.

Vamos, que para acceder al catálogo de Disney+ USA tendrás que usar una VPN compatible. Algunas de ellas lo explicitan en su página web. Si es así podrás iniciar sesión con tu cuenta de Disney+ local.

Si no puedes usar tu cuenta de Disney+ o quieres suscribirte a Disney+ con Hulu y con ESPN+, deberás crear una cuenta USA. Para ello necesitarás un sistema de pago de allí. Puedes probar con servicios especializados como StatesCard.

HBO Max

HBO Max se lanzó en mayo de 2020 en Estados Unidos y Latinoamérica. Y aunque tarde o temprano se extenderá por todo el mundo, en países europeos como España, por el momento tenemos que conformarnos con la versión HBO sin el Max. O lo que es lo mismo, un catálogo que no incluye todo el contenido de DC Universe, Max Originals, TCM, Cartoon Network, Studio Ghibli, Adult Swim, Crunchyroll o Looney Tunes, entre otros. Contenido que, por otra parte, varía entre países que ya cuentan con la marca HBO Max.

En USA, HBO Max se ofrece en dos versiones. Una con publicidad por 9,99 $ al mes y otra sin publicidad y calidad 4K UHD por 14,99 $ al mes. ¿La mala noticia? A HBO tampoco le gustan las VPN, como Netflix USA o Disney+. Así que en función de qué VPN uses, verás el siguiente mensaje: “Not in Service Area or VPN Detected”.

Al igual que con los casos anteriores, para acceder a HBO Max en su versión USA necesitarás una VPN compatible. Además, deberás crear una cuenta compatible con una tarjeta local. Eso y que no hay periodo de prueba. Al crear una cuenta, eliges la versión de HBO Max, luego indicas tu usuario y, finalmente, una tarjeta USA. Si no tienes una, prueba con StatesCard.