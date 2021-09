Kit Harington, gracias a su participación en Juego de Tronos, se convirtió en uno de los actores más populares del entretenimiento. Ser Jon Snow en la mencionada serie de HBO le permitió catapultar su carrera, a tal grado que Marvel Studios lo fichó para dar vida a Dane Whitman (Black Knight) en Los Eternos. Sin embargo, antes de tomar este papel, Harington estuvo a punto de interpretar a otro superhéroe.

En una entrevista con Total Film, Kit Harington reveló que hace algunos años tuvo la oportunidad de ponerse en los pies de un superhéroe. Sin embargo, el británico no aceptó la oferta para dedicarse 100% a su papel en Juego de Tronos. Por desgracia, no quiso mencionar al personaje ni a la casa productora que le extendió la propuesta. Eso sí, no hace falta quebrarse la cabeza para saber cuáles son las opciones más probables.

"No voy a mencionar cuál era, pero sí, hubo otra [película de superhéroes] que rechacé hace un tiempo. Solo que no sentí que fuera lo correcto ni el momento adecuado. Y creo que tenía razón. Mi cabeza estaba muy metida en el mundo de Jon Snow en ese entonces. El mundo de los cómics y los superhéroes me ha llamado antes, y no me gustó el papel ni el momento para hacerlo. Entonces lo rechacé", declaró.

¿Qué cambió con Los Eternos para aceptar el papel de un superhéroe? Además de pasar por el momento adecuado, con Juego de Tronos como parte del pasado, a Kit Harington le agradó la idea de ser un héroe humano. "Me gustó que el personaje que estaban ofreciendo no fuera necesariamente un Eterno. Él es humano [Black Knight]. Me gustó eso. Sentí que podía hacer algo con ello, que viniera con todas estas fallas humanas. Así que fue el personaje lo que me atrajo, además de ser el Universo Cinematográfico de Marvel."

Y hablando de Los Eternos, podrás disfrutarla a partir del 5 de noviembre de 2021. No obstante, al igual que Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, su estreno será exclusivo de los cines. El reparto de Los Eternos está conformado por Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo Sunen), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Don-seok Ma (Gilgamesh), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi), Barry Keoghan (Druig) y Kit Harington (Dane Whitman).