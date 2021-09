El modo No molestar de iOS 15 ya no es la única opción para evitar distraerse con el iPhone. Si bien la nueva propuesta, conocida como modo Concentración, integra opciones avanzadas para eludir las distracciones en función de determinados escenarios, dejó por el camino una característica muy valorada por muchos usuarios.

El modo de Concentración de iOS 15 es ideal para configurar exactamente qué notificaciones y llamadas se pueden recibir, por ejemplo, en casa, el trabajo, el gimnasio, durante la noche, etc. Aunque, eso sí, el filtrado por contactos solo funciona para los mensajes de iMessage y no para aplicaciones de terceros como WhatsApp y Telegram.

Destaca, también, porque puede activarse automáticamente en determinados momentos del día o ubicaciones geográficas. Se trata de una función que, además de los modos prestablecidos, es completamente personalizable y permite añadir modos adicionales.

El modo No molestar, anteriormente, permitía elegir entre silenciar las llamadas entrantes y las notificaciones en todo momento o solo cuando el iPhone estaba bloqueado. En caso de elegir la segunda opción, el usuario no se perdía ninguna notificación si estaba usando el teléfono, algo que ya no permite el modo de Concentración de iOS 15. Este es el origen de la molestia de muchas personas.

El disgusto de algunos usuarios con el modo No molestar de iOS 15

Muchas personas usan No molestar prácticamente todo el día. Eso sí, solo cuando el iPhone está bloqueado. El hecho de que esta opción ya no esté disponible en iOS 15 ha hecho que algunos usuarios expresen su malestar en Reddit y otras plataformas sociales.

"Estoy realmente sorprendido de que hayan hecho esto. Parece que ya no hay una opción en iOS 15 para mostrar notificaciones cuando estás en No molestar pero desbloqueado. No quiero notificaciones cuando mi teléfono está bloqueado, pero mientras lo uso activamente, todavía necesito que aparezcan", dijo un usuario.

"Mi teléfono básicamente vivía en el modo No molestar, hasta ahora, pero tendré que dejar de usarlo por el momento, lo cual es realmente molesto", agregó, al tiempo que otros usuarios expusieron ejemplos similares y pidieron que Apple introduzca una función similar en una futura actualización de iOS 15. ¿Escuchará Apple las solicitudes de los usuarios? Lo sabremos en las próximas actualizaciones del sistema operativo.