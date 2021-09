Los fans de Ted Lasso tienen una teoría tan loca como curiosa: Roy Kent, el personaje interpretado por Brett Goldstein, es, en realidad, CGI (generado por ordenador). La idea lleva circulando varios meses en sitios como Reddit, pero ha sido durante los últimos días cuando ha ganado repercusión en las redes sociales.

"Apuesto a que es una de las condiciones fundamentales para hacer la serie: pueden probar su 'nueva tecnología CGI' y en los Emmy lo nominarán como mejor actor y harán un anuncio sorpresa de 'él era CGI'", dice un usuario de Reddit en el subforo dedicado a Ted Lasso.

"Gracias a Dios, este hilo existe… ha sido la pregunta más importante que he tenido desde que comencé la serie … ¿qué sucede? ¿Debe ser CGI o algo así?", comenta otra persona en el mismo subreddit sobre la serie Ted Lasso. "Totalmente, pensé lo mismo, pero mi esposo hace CGI para anuncios importantes y dijo que parece ser la forma en que lo filmaron", comenta un tercer usuario.

En realidad, el actor sí existe. Y, aunque sería un giro bastante curioso que todas sus apariciones en la serie fuesen en realidad CGI, todo indica que no es el caso. Pero no todo el mundo quiere creer esa versión.

Si no has visto los últimos episodios de la serie, te recomendamos que no continúes leyendo. El resto del artículo puede contener spoilers.

Ted Lasso es una de las series más exitosas de Apple TV+ en estos momentos

Ted Lasso, cuya segunda temporada se encuentra en estos momentos en emisión, es una de las series más llamativas del catálogo de Apple TV+ actual. La historia parte con un entrenador estadounidense (Ted Lasso) que inicia una nueva aventura al frente del AFC Richmond, un club de fútbol inglés. Su experiencia en este deporte es bastante limitada, pero su peculiar forma de ser, poco a poco, va conquistando a casi todos los que le rodean.

Entre los personajes principales se encuentra el mencionado Roy Kent, capitán del equipo admirado tanto por la afición del equipo como por los seguidores del deporte. Este, en un momento determinado, decide retirarse. Tras una breve participación como comentarista televisivo, vuelve al Richmond como entrenador asistente.

La serie ha recibido múltiples premios y nominaciones. Entre ellas se incluye una nominación a los Globos de Oro en la categoría de mejor serie de comedia o musical y un Globo de Oro a Jason Sudeikis por su papel como Ted Lasso.