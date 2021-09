En el capítulo cuatro de la serie de Disney Plus ¿Qué pasaría si…?, el Doctor Strange perdió su corazón en lugar de sus manos. Y el resultado fue una historia aterradora sobre la pérdida, el dolor, el luto y la desesperación. Pero además de mostrar el lado más oscuro de Marvel, ¿Qué pasaría si…? dejó entrever algo más interesante.

A pesar de su naturaleza antológica y ocurrir en varios universos a la vez, el programa parece conectarse de forma sutil. Y siendo parte del canon del Universo Cinematográfico de Marvel, es probable que las historias estén destinadas a sostener lo que veremos en el cine. La gran pregunta que planteó el capítulo cuatro fue de enorme interés: ¿hasta qué punto el programa podría influir en el futuro de la franquicia?

Y lo hizo a través de una secuencia que podría haber pasado desapercibida en medio del despliegue de detalles dolorosos y espectaculares de la historia. En medio de los intentos de Strange por acumular poder, el Hechicero Supremo invocó a un grupo de criaturas. Y una de ellas resultó familiar para todos los que hayan visto al primer capítulo de la serie.

Al abrir una dimensión oscura con un sello mágico, una serie de tentáculos emergieron en respuesta a la invocación de Strange. Una escena muy parecida a finales del capítulo correspondiente al origen de La Capitana Carter. Tanto en uno como en otro, puede verse a la criatura gigantesca que se describió en ambas ocasiones como de “enorme poder”. ¿Se trata de la misma criatura?

De confirmarse, ¿Qué pasaría si…? comienza a tomar un lugar más que interesante en la forma de analizar la historia central de la franquicia. Y podría convertirse en el contexto de lo que está ocurriendo una vez que la puerta multiversal se abrió en el capítulo final de Loki. De una forma sutil y elegante, el Universo Cinematográfico Marvel comienza a enlazar sus diferentes producciones hacia un punto en común.

'¿Qué pasaría si…?', un recorrido rápido por las posibilidades de nuevos héroes

En la última secuencia del primer capítulo de ¿Qué pasaría si…?, un monstruo con varios tentáculos y un solo ojo emergió al ser invocado por Red Skull. Y aunque no se ha confirmado la identidad de la criatura, podría tratarse de Shuma-Gorath, uno de los enemigos tradicionales de Strange.

La aparición de un bestia virtualmente idéntica en el capítulo dedicado a Strange podría ser una conexión clara con varios puntos a la vez. Por un lado, se trata del hecho de que Shuma-Gorath podría ser el villano real de la serie antológica. Eso supondría que los nuevos Vengadores del multiverso (cuya aparición se rumorea cerrará la temporada) podrían tener que enfrentarse a la criatura.

Por otro, que hay varios universos conectados o que lo estarían en futuros capítulos de ¿Qué pasaría si…?. Ya al menos en uno de los tráilers de la serie se han visto imágenes de algunos de los personajes compartiendo escenas, o al menos lo que parece ser una batalla. ¿Podría ser Shuma-Gorath el vínculo de unión entre todos ellos?

Pero lo más interesante radica en algo más. Por ahora se conocen pocos detalles sobre a qué riesgo real se enfrentará Strange en la secuela directa de su historia de origen. Por ahora, lo que está claro es la participación de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en el rol de villana. Pero también que Shuma — Gorath podría ser presentado en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿Quiere decir entonces que el capítulo cuatro de ¿Qué pasaría si…? podría estar relacionado con la película? Y de ser así, ¿el resto de los capítulos podrían incidir directamente en la fase cuatro?

Y si el Universo de Marvel estuviera más interconectado de lo que creemos

Hasta ahora, el rumor de que el contenido de las historias animadas podrían estar relacionado con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel parecía inviable. Después de todo, la mayoría de los argumentos de ¿Qué pasaría si…? tenían un sentido independiente y autoconclusivo.

Pero con la aparición de Shuma-Gorath, la línea se hace más clara. ¿Podría ser el villano de la venidera secuela de Strange?¿Podría además, el Strange Supremo del capítulo cuatro ser la explicación a lo que sea que suceda en Spider Man: No Way Home? Por ahora no está claro cómo los diferentes villanos interdimensionales llegarán a la historia central.

También hubo rumores de que la mismísima Capitana Carter aparecería en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pero por ahora todo parecía parte de la expectación de los fanáticos acerca del futuro de Marvel. Pero con Shuma — Gorath convirtiéndose en el villano a vencer en ¿Qué pasaría si…? las cosas podrían cambiar.

Tanto como para que la gran pregunta sobre la fase cuatro se responda de manera satisfactoria. ¿Cuanto de las series y las películas interactuarán a gran escala? Quizás el capítulo cuatro de ¿Qué pasaría si…? acaba de dar la respuesta.