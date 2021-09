Las críticas positivas que ha recibido Deathloop desde su reciente lanzamiento han tomado por sorpresa a la industria de los videojuegos. El shooter de Arkane Studios, distribuido por Bethesda, ha obtenido excelentes calificaciones en sus primeros días a disposición. Sin embargo, no está exento de inconvenientes. Por ejemplo, los usuarios se han quejado de importantes problemas de rendimiento en la versión para PC disponible en Steam; y la raíz de los mismos podría estar atada al uso de DRM.

Los sistemas antipiratería no son nuevos en el mundo de los videojuegos; como así tampoco las quejas frecuentes que se relacionan a "efectos colaterales" provocados por su implementación. En el caso específico de Deathloop, los jugadores se han topado con una caída repentina de los cuadros por segundo -el infame stuttering- que hace muy difícil ejecutar el juego con normalidad.

No se sabe a ciencia cierta cuál es la causa del problema, pero la primera especulación de los jugadores apunta contra la tecnología DRM. Podría ser una acusación antojadiza, de no ser porque Denuvo es el software involucrado. Dicha herramienta ya fue protagonista de polémicas en el último tiempo por, aparentemente, provocar inconvenientes similares en otros juegos. El caso más notorio ha sido el de Resident Evil 8: Village, aunque también ha dado que hablar en la beta de Humankind. Lo de Deathloop no es algo nuevo, evidentemente.

El sistema antipiratería afectaría el rendimiento de 'Deathloop'

Si bien desde Bethesda se han comprometido a revisar los problemas de rendimiento en Deathloop, los usuarios han inundado la página del juego en Steam con críticas negativas. De hecho, las reseñas en la plataforma de Valve actualmente aparecen como "variadas"; claramente, esto se debe a la gran cantidad de pulgares abajo que ha recibido.

"Estamos investigando el problema como una prioridad y los mantendremos actualizados con información más específica lo antes posible", publicó un miembro del equipo de comunicación de Bethesda en Reddit (vía VGC).

El DRM Denuvo ha sido criticado en otras oportunidades por el supuesto consumo de recursos en exceso mientras se ejecuta un videojuego. Ya veremos qué decisión toman los desarrolladores, si se confirma el alto uso de la CPU durante el gameplay como la causa del stuttering en Deathloop.