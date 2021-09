Cuando ocurre cualquier catástrofe natural, una de las primeras cosas que se suelen hacer para recuperar la normalidad es restablecer el suministro eléctrico. Eso ocurre a gran escala pero también a nivel particular. Si por un incendio cercano o una tormenta vemos como el suministro eléctrico se suspende en nuestra casa o trabajo, es necesario poder estar preparado.

Prepararse no implica ni tener que estar especializado en técnicas de supervivencia ni invertir una gran cantidad de dinero en dispositivos caros y de gran volumen que nos ayuden a sobrevivir. La solución es una estación de carga que permita tener conectado los equipos imprescindibles en caso de apagón. Pero no sólo en casa ya que también son realmente útiles en exteriores, por ejemplo en campings o si nos gusta hacer acampadas en lugares donde no haya toma de red.

Una de las más esperadas es la recién presentada Bluetti EB55, una potente estación de carga portátil que, además, se puede recargar mediante energía solar.

Hace unas semanas, Bluetti presentaba sus estaciones de carga AC200MAX y AC300 que, si bien tenía un desempeño muy bueno, su tamaño podría ser un hándicap para muchos. La nueva EB55 es perfecta si lo que necesitamos es cargar pequeños electrodomésticos y dispositivos. Vamos a verla en detalle, empezando por sus medidas.

Tamaño y capacidad de la nueva Bluetti EB55

La nueva Bluetti EB55 tiene un tamaño de 20 centímetros de alto, casi 28 centímetros de largo y también 20 centímetros de ancho. En cuanto a peso, no llega a los siete kilos y medio.

En su interior cuenta con una batería de 537 Wh/ 700 W de litio-ferrofosfato (LiFePO4), una de las más estables y con mayor durabilidad de la industria y capaz de ofrecer hasta 2.500 cargas sin que la capacidad de la batería baje del 80%.

Puertos y tiempo de recarga

La estación de carga solar Bluetti EB55 es capaz de cargar hasta once dispositivos de manera simultánea. Si estamos en mitad de la nada, sin acceso a una toma, la estación de carga portátil puede cargar un ordenador a máxima velocidad, incluso uno reciente como un MacBook Pro actual.

Cuenta con los siguientes puertos, compatibles con prácticamente todos los dispositivos electrónicos.

1 puerto USB C

4 puertos USB-A de 5V/3A

2 salidas de enchufe tradicional de 220- 240 V

1 toma de mechero 230V/ 60W

2 puertos DC 5521 de 12V/10A

2 puestos de carga inalámbrica de 15W.

En cuanto a recarga de la estación, admite diferentes formas. Quizá una de las más importantes sea la solar, gracias a los paneles que incluye es la perfecta aliada en zonas de campo. Usando este tipo de carga, sólo necesitaremos aproximadamente cuatro horas para alcanzar la carga completa.

Si utilizamos en enchufe de pared, el tiempo se reduce hasta las tres horas y media. En cuanto a la carga en el coche a través del mechero, se puede ir hasta las seis horas. Por último, queda la más recomendada, y es la de realizar la carga simultánea entre corriente y solar en el que como máximo será dos horas de carga.

Dónde comprarla (descuento de hasta 60 euros)

La nueva estación de carga portátil Bluetti EB55 se vende en la página web oficial por 659 euros en dos colores, azul y negro. Sin embargo, aprovechando la oferta de lanzamiento, nos podremos ahorrar 60 euros, por lo que se queda en sólo 599 euros.

Dentro de la caja, además de la propia estación de carga, vienen los cables necesarios para usarlo tanto en tomas de corriente del coche, de pared y solar. Además, tiene 24 meses de garantía, algo muy importante en este tipo de dispositivos.

Bluetti EB55 está disponible tanto en Europa como en México.