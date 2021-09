Durante el pasado abril, cuando EA confirmó el desarrollo del nuevo Battlefield de consolas y PC (Battlefield 2042), aprovecharon los reflectores para anunciar que su franquicia dará el salto a los dispositivos móviles. Battlefield Mobile, como se le conoce al proyecto, hará su debut en algún momento de 2022. Aunque todavía está pendiente conocer la información oficial sobre su oferta jugable, las primeras imágenes y detalles ya están circulando en internet.

La filtración, curiosamente, fue responsabilidad de la Google Play Store, que liberó la descripción e imágenes de Battlefield Mobile antes de tiempo. "Reúne a tu escuadrón y lidera el ataque. La franquicia Battlefield ha llegado a dispositivos móviles con todo el combate FPS, el juego en equipo y la destrucción definitiva que esperarías de Battlefield, ahora más emocionante que nunca", menciona la descripción que recoge VGC.

Battlefield Mobile heredará lo mejor de la versión de consolas

Lo anterior es importante porque anticipan que, al igual que las versiones de consolas y PC, jugar en equipo será una parte fundamental para alcanzar el triunfo en Battlefield Mobile. Adicionalmente, prometen que ofrecerán mapas y modos de juegos que serán reconocidos para jugadores veteranos. Por tanto, puedes esperar escenarios emblemáticos de distintos títulos de la franquicia, una propuesta que también vemos aplicada en Battlefield Portal de Battlefield 2042.

"En todos los modos de juego, experimentarás las mismas situaciones salvajes y los mismos espectáculos explosivos por los que Battlefield es famoso. Ya sea que trates de escapar de una torre que se derrumba sobre tu ATV, lanzarte en paracaídas de un edificio mientras disparas un lanzacohetes o enterrar a sus enemigos bajo los escombros de un edificio que destruiste con tu tanque, cada partida es inolvidable."









Las primeras imágenes de Battlefield Mobile nos muestran un apartado gráfico a la altura de los exponentes de la plataforma. Eso sí, debemos tomar en cuenta que el desarrollo aún está en marcha. El hecho de aparecer en la Play Store significa, evidentemente, que la beta está a la vuelta de la esquina.

¿Battlefield Mobile podrá hacer sombra a Call of Duty: Mobile, Fortnite y PUBG Mobile? Ciertamente, la franquicia tiene todo el potencial para convertirse en un rival serio. No obstante, ganarse un lugar en un sector tan competido no será tarea fácil.