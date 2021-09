Recientemente han comenzado a circular en las redes sociales algunos mensajes que aseguran que este jueves 30 de septiembre ocurrirá un 'apagón de Internet'. Esta afirmación, como tal, puede resultar bastante dramática para este mundo en el que estar conectado a la red es casi indispensable.

Sin embargo, la realidad del 'apagón de Internet' está bastante lejos de dejar sin conexión al mundo entero. Lo cierto es que caducará un certificado de conexión HTTPS presente en una amplia variedad de dispositivos como ordenadores, consolas de videojuegos y teléfonos inteligentes.

Para la gran mayoría de las personas, no hay nada de qué preocuparse. No obstante, quienes tengan dispositivos antiguos o no actualizados podrían verse afectados por este 'apagón de Internet'. Veamos qué rol juega el certificado en este panorama y si hay alguna forma de evitar perder la conexión.

Certificados y conexión a Internet

En términos generales, las conexiones seguras (HTTPS) entre tu dispositivo e Internet se establecen mediante certificados de confianza emitidos por una organización reconocida. En este caso, estos se encuentran integrados en el sistema operativo.

Precisamente, como tienen un ciclo de vida determinado, los certificados se renuevan como parte del proceso normal de actualizaciones que reciben los sistemas operativos.

Ahora bien, a partir del 30 de septiembre de 2021, Let’s Encrypt, uno de los proveedores de certificados HTTPS más grandes del mundo, dejará de utilizar su certificado IdenTrust DST Root CA X3, dando lugar a lo que se ha llamado 'apagón de Internet'.

Y es que, tras esa fecha, todos los dispositivos que aún dependan de ese certificado para conectarse a Internet, y que no hayan recibido otro que lo reemplace, podrían experimentar problemas, según explica el investigador de seguridad Scott Helme.

¿Qué sistemas afectará el 'apagón de Internet'?

Crédito: Unsplash

Ordenadores con Windows XP SP3 o anteriores.

Ordenadores con macOS 10.12.1 (versión del 2016) o anteriores.

Dispositivos con iOS 10 o anteriores.

Ordenadores con Ubuntu 16.04 o anteriores.

Dispositivos Android 2.3.6 y anteriores.

El investigador de seguridad Scott Helme recomienda que los usuarios de Android afectados que puedan instalen Firefox como navegador. Esto se debe a que, a diferencia de Chrome, utiliza certificados independientes y no los que están incluidos en el sistema operativo.

Además, señala que otros dispositivos se podrían ver afectados por el 'apagón de Internet', pero su investigación no ha podido confirmarlos. Estos serían teléfonos Blackberry con sistema 10.3.3 o anterior y consolas de videojuegos PlayStation 4 con el firmware 5.00 o anterior.

¿Cómo evitar quedarse sin Internet?

La clave para evitar salir perjudicado con el 'apagón de Internet' de este jueves es mantener todos los sistemas actualizados. Sin embargo, algunos dispositivos más antiguos ya han perdido el soporte y no cuentan con actualizaciones, y otros simplemente no están diseñados para actualizarse.