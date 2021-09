El gigante del e-commerce, que conforme pasan los años aumenta su apuesta por el hardware, puso fin a los rumores al presentar el Amazon Echo Show 15, un nuevo miembro de su familia de altavoces inteligentes con pantalla. En esta ocasión, eso sí, la compañía elevó el listón en cuanto a tamaño se refiere.

El Amazon Echo Show 15 honra su nombre al integrar una enorme pantalla de 15,6 pulgadas cuyo objetivo es controlar el hogar el inteligente. Presume una resolución Full HD y, lo más interesante, lo puedes montar en la pared en posición horizontal o vertical; su interfaz se adapta perfectamente a la opción elegida. Sin embargo, si prefieres algo más tradicional, también es posible colocarlo sobre algún mueble como cualquier otro altavoz Echo.

Al disponer de una pantalla de grandes dimensiones, el Amazon Echo Show 15 puede mostrar todo tipo de información al mismo tiempo. La lista de compras para hacer la cena, tu calendario de actividades durante el día y, por supuesto, controles para los dispositivos inteligentes. Para lograr lo anterior, la interfaz ofrece múltiples widgets dedicados a cumplir diferentes funciones. Estos, además, son personalizables y compatibles con Alexa, por lo que siempre podrás recurrir a los comandos de voz.

Una pantalla inteligente y personalizable

¿Qué pasa cuando vive más de una persona en el mismo hogar? El Amazon Echo Show 15 incorpora una cámara capaz de reconocer personas. De esta manera, puede mostrar información en función del usuario que está viendo el dispositivo. "Alexa puede reconocerte y personalizar la información en pantalla. Después de darte de alta en Visual ID, si caminas frente al Echo Show 15, Alexa te reconocerá y la pantalla se actualizará automáticamente para mostrarle un saludo personalizado, tus recordatorios personales, eventos del calendario, música reproducida recientemente o notas personales".

Evidentemente, desde el Echo Show 15 podrás disfrutar de las plataformas de vídeo en streaming como Amazon Prime Video, Netflix y Hulu —por ahora no se mencionó el soporte para Disney Plus o HBO Max—. Por otra parte, mientras la pantalla no está en uso, puede mostrar imágenes decorativas para embellecer el hogar.

Si te preocupa el tema de la privacidad, Amazon explica que los usuarios podrán ocultar la cámara y desactivar los micrófonos. Asimismo, siempre tendrás la opción de eliminar las grabaciones de voz. Para finalizar, debes saber que el Echo Show 15 incorpora el Amazon AZ2 Neural Edge, un SoC de cuatro núcleos que se encargará del procesamiento de cualquier función del dispositivo, incluyendo aquellas que involucran al aprendizaje automático.

El Amazon Echo Show 15 estará disponible por $249,99 dólares en una fecha todavía por determinar.