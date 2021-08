Tras varias semanas de pruebas, WhatsApp ha comenzado a activar a todos los usuarios la posibilidad de enviar fotos que se autodestruyen. Esta característica, que es muy similar a la que encontramos en apps como Instagram o Snapchat, permite enviar imágenes o vídeos que el destinatario solo podrá ver una vez.

Las fotos que se autodestruyen pueden enviarse tanto a un chat individual como a un grupo. La persona que comparte la imagen puede saber, a través de un distintivo en el chat, si el destinatario la ha abierto. En el caso de las fotos o videos enviadas a grupos, el remitente tiene la oportunidad de ver qué integrantes han visto el contenido multimedia.

La app de mensajería presenta esta característica, llamada "Visualización única", como una nueva función de privacidad que puede ser utilizada, por ejemplo, para compartir imágenes con información personal. Las fotografías o vídeos enviados a través de esta función no se almacena en la galería ni queda registrada en los servidores de WhatsApp. Por lo tanto, y a no ser que el destinatario realice una captura de pantalla, no podrá visualizarla de nuevo.

Enviar o recibir una foto que se autodestruye a través de WhatsApp







Si quieres enviar una foto o vídeo que se autodestruye en WhatsApp, primero necesitarás actualizar la app a la última versión. Para ello, ve a la tienda de aplicaciones de tu smartphone, pulsa en la sección de tu cuenta y accede a la pestaña "Actualizaciones". Después, actualiza WhatsApp.

Para enviar una imagen o video que solo se puede ver una vez, ve a un chat o grupo y pulsa sobre el icono de la cámara que aparece en la parte inferior de la pantalla. A continuación, toma una fotografía o captura un vídeo. Si lo prefieres, también puedes seleccionar una imagen de tu galería. Por último, antes de enviar la imagen, deberás pulsar sobre el botón circular que aparece en el cuadro de texto, al lado del botón de envío. WhatsApp mostrará un aviso en la imagen indicando que solo se podrá ver una vez.

El destinatario recibirá un mensaje con la foto que se autodestruye una vez abierta. Para verla, deberá pulsar sobre ese aviso. No hay un tiempo de visualización máximo, pero la imagen se eliminará cuando el usuario salga de la vista previa. Debes tener en cuenta, además, que aquellas personas que cuenten con una versión inferior y todavía no tengan implementada la función en su cuenta, también podrán recibir imágenes que se autodestruyen, pero no enviarlas.