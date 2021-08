Vodafone ha anunciado la integración de Disney+ a su oferta de TV. Se une así a HBO y Amazon Prime, servicios ya disponibles en las diferentes modalidades Vodafone One Hogar Ilimitable y en algunas de sus tarifas. El operador, además, ha aprovechado el lanzamiento del servicio de Disney en su oferta de contenidos para anunciar dos nuevos packs de TV.

Tanto los actuales, como los nuevos clientes que adquieran una de las diferentes tarifas de Vodafone One Hogar Ilimitable, podrán disfrutar de todo el catálogo de Disney+ sin coste adicional. El servicio también incluye HBO y Amazon Prime —con Prime Video—, así como los más de 100 canales telemáticos de Vodafone TV. Las nuevas altas, además, no necesitarán pagar las cuotas del descodificador 4K.

Por otro lado, los actuales y nuevos clientes con una tarifa Vodafone One Ilimitada Plus X2 podrán escoger entre el pack series, que ofrece suscripción a HBO y Amazon Prime, o el nuevo pack FamilyLovers, donde se integra Disney+ y Amazon Prime. Los usuarios con una tarifa Vodafone One Ilimitada Plus o Vodafone Ilimitada Plus también tienen la oportunidad de optar por uno de los dos packs. El servicio, en cambio, solo será gratuito el primer año.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Disfruta de acceso a los últimos estrenos y al catálogo de Star. También podrás ver el contenido de Marvel y Star Wars, las grandes películas de animación de Pixar y los documentales de National Geographic.

Nuevos packs de TV con la llegada de Disney+ a Vodafone

En paralelo, Vodafone ha lanzado dos nuevos packs de TV que pueden combinarse, mediante un coste adicional, con cualquiera de las tarifas del operador. Por un lado, el pack FamilyFans, que incluye la suscripción a Disney+ y 17 canales telemáticos por 11 euros. Por otro lado, y por 15 euros al mes, es posible adquirir el pack FamilyLovers, que añade todas las ventajas de FamilyFans y suscripción a Amazon Prime.

Disney+ comenzará a integrarse en Vodafone TV a partir del próximo 12 de agosto. Los usuarios que estén interesados en adquirir uno de los nuevos packs podrán hacerlo a través de la web del operador. Conseguirán, además, un mes gratuito en el paquete FamilyFans. El nuevo servicio podrá activarse a través de la app MiVodafone una vez esté disponible.

Disney+ en Vodafone TV incluye el mismo catálogo que ofrece la plataforma en su suscripción individual. Por lo tanto, todas las personas que añadan este servicio a su tarifa podrán disfrutar del contenido ofrecido por Star y series, películas y documentales de Marvel, Pixar, Star Wars o National Geographic.