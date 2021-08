Fabricar un procesador no es tarea fácil. Se requiere equipamiento especial en un entorno sumamente controlado. No obstante, esto no ha sido un problema para Sam Zeloof, un estudiante que ha logrado fabricar su segundo circuito integrado a través de un proceso litográfico desde el garaje de su casa.

Zeloof siempre sintió especial interés por la ingeniería. En el último año de la secundaria, en 2018, creó su primer chip. Se trataba del Z1, un circuito integrado de pruebas de seis transistores de 175 μm fabricado con elementos caseros y sin productos químicos especializados.

Ahora, tres años después, el joven ha logrado perfeccionar su técnica como para lanzar una nueva versión de su procesador. Se trata del Z2, un chip de 100 transistores fabricado con un proceso litográfico de 10 μm (10.000 nanómetros), es decir, cuyo ancho de línea es similar al grosor de un cabello humano.

Curiosamente, el Intel 4004 de 1971 también había sido fabricado bajo un proceso de 10 μm, aunque su cantidad de transistores se elevaba hasta los 2.300. Si bien en la actualidad los procesadores oscilan entre los 10 y los 5 nanómetros, el logro del estudiante al crear su propio chip es magnífico.

Fabricando un procesador en casa

Crédito: Sam Zeloof

La fabricación de procesadores no está exenta de problemas, incluso para los gigantes de la industria. Según explica Zeloof en su blog, fabricó un total de 15 chips (1.500 transistores). Entre ellos uno "completamente funcional" y al menos dos "principalmente funcionales". Estos últimos con al menos el 80% de sus transistores funcionales.

Como se menciona al principio, fabricar un procesador no es sencillo. Zeloof debió diseñar minuciosamente un proceso de fabricación de 66 pasos para hacer el chip. Asimismo, tuvo que preparar un ambiente de trabajo con elementos químicos y equipamiento para lograr el proceso con la mayor calidad posible.

Según Zeloof, producir su propio procesador le tomó 12 horas de su tiempo, aproximadamente. Quienes deseen apoyar al creador de los chips Z1 y Z2 pueden hacerlo a través de su página de Patreon. Quizá en el futuro próximo lo veamos trabajando en alguna de las compañías de semiconductores más importantes del mundo.