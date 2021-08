¿Qué pasaría si…? ya se encuentra disponible en Disney Plus y podría cambiar el Universo Cinematográfico de Marvel para siempre. Al menos, esa es la promesa del escritor A.C Bradley, la cabeza visible a cargo del proyecto. Pero mientras la expectación aumenta sobre cómo impactará la serie en las historias futuras de Marvel, hay otra guerra a la sombra. Una que incluye a uno de sus personajes más emblemáticos.

Por supuesto, nos referimos a Spider Man, el punto central de una larga polémica entre Marvel y Sony Pictures. Durante el último lustro, el futuro de Spidey ha pasado por diversas etapas y batallas contractuales. E incluso, una muy sonada ruptura entre las productoras, que terminó en un acuerdo provisional entre ambos. Como se recordará, Sony Pictures posee los derechos cinematográficos de todo el contexto que rodea a Spider Man. La situación obliga a Marvel a negociar cada aparición del personaje en la pantalla.

Después del más reciente y muy público encontronazo entre Marvel y Sony Pictures, ambas productoras se toman muy en serio la integridad del Spider-Verse. Debido a eso, una de las primeras preguntas que se planteó el equipo de ¿Qué pasaría si…? fue obvia: ¿Podrían utilizar al personaje arácnido en la serie de visiones novedosas sobre el Universo Cinematográfico de Marvel? Se trató de un detalle engorroso y hubo dudas incluso si el proyecto podría incluir al vecino amistoso de Nueva York.

Pero, al parecer las cosas fueron mucho más simples de lo que Bradley suponía. El escritor solo debía dedicarse a contar la mejor historia posible y dejar que los abogados resolvieran el resto de la situación. Para su sorpresa, los ejecutivos de Marvel le insistieron en poner especial énfasis en la calidad de la premisa para Spider Man. Lo demás, sería resuelto fuera del estudio y, posiblemente, gracias a acuerdos de última hora entre las compañías.

Al final, Zombie Hunter Spider-Man se unió al Universo Cinematográfico de Marvel a través de ¿Qué pasaría si…?. Una novedad que ya desde el tráiler sorprendió al público y ha despertado un considerable interés. Por ahora, todo parece indicar que su capítulo mostrará una faceta desconocida de Spider-Man y, además, una historia sorprendente.

En la corte, en el papel y en la pantalla

Claro está, se trata de un largo trayecto de negociaciones. Los derechos para la reproducción en televisión de cualquier historia relacionada con Spider -Man son complicados. Los abogados tuvieron que revisar la letra pequeña para comprender qué ocurriría en el caso que el personaje participara en ¿Qué pasaría si…?. Al parecer, el equipo legal de Marvel tuvo que recurrir a una oscura cláusula del contrato para lograrlo.

En ella, se especifica que Sony tiene todos los derechos para las aventuras animadas del personaje, siempre que no rebasen 44 minutos. Con sus aproximadamente treinta minutos de duración, ¿Qué pasaría si…? no tendría problemas en incluir a Spidey.

Para el escritor, ha sido un alivio no tener que inmiscuirse en un enfrentamiento de titanes. “Creo que funciona con personas por encima de nuestro nivel salarial”, bromeó Bradley en Uproxx. “Sin embargo, creo que pregunté eso desde el principio. Pensé, ¿Podemos tocar a Spider-Man?. Ellos dijeron: 'No te preocupes por eso. Vamos a resolverlo. Solo cuenta la mejor historia que puedas y cruzaremos ese puente'. Ese era el mandato general de Marvel: mientras no hagas algo que nosotros hacemos en las películas, diviértete y lo resolveremos”.

Las mismas instrucciones recibió Bryan Andrews, director de ¿Qué pasaría si…?. Según la misma entrevista, las órdenes de los ejecutivos de Marvel fue preocuparse por la narración. De hecho, el capítulo de Spidey aparentemente será capital en la forma de comprender la nueva serie de la "Casa de las ideas".

“Quieren calidad”, dijo el director. “Nos dicen: 'Nos ocuparemos de eso. No se preocupen por nada más', lo que creo es increíble. Desde el primer día en todos sus proyectos, es calidad hasta el final. Y eso es genial”.

¿Qué pasaría si…?, la primera serie animada de Marvel Studios en Disney Plus, ya se puede disfrutar en dicha plataforma. Se transmitirá de manera semanal.